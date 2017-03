Ukraine Mindestens eine Tote bei Großbrand in Waffenlager

Bei dem Großbrand in einem ukrainischen Waffen- und Munitionslager ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Unter den Trümmern eines durch Explosionen zerstörten Hauses sei eine tote Frau gefunden worden, teilte der Chef der Katastrophenschutzbehörde mit. Eine weitere Frau sei verletzt worden.

Der Luftraum um den Explosionsort in der Stadt Balaklija nahe Charkiw wurde in einem Radius von 40 Kilometern gesperrt, sagte der Vizeminister für Infrastruktur. Die Ursache des Brands ist immer noch unklar. Die Militärstaatsanwaltschaft eröffnete Ermittlungen wegen Sabotage und Fahrlässigkeit.

Weniger Explosionen

Das Lager mit 138.000 Tonnen Munition und Waffen liegt rund hundert Kilometer von den von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebieten im Osten der Ukraine entfernt. Der ukrainische Verteidigungsminister Stepan Poltorak machte Moskau und die Aufständischen für die "Sabotage" verantwortlich. Der ukrainische Fernsehsender One Plus One berichtete, bereits im Dezember 2005 habe es einen Brandanschlag auf das Waffenlager gegeben.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums waren rund 1000 Soldaten und sechs gepanzerte Löschfahrzeuge im Einsatz. Die Zahl der seit Mittwochnacht andauernden Explosionen sei deutlich zurückgegangen.