Nach Pool-Unfall: Neunjähriger reanimiert zweijährigen Bruder

Ein Zweijähriger ist in Hessen nur knapp dem Tod durch Ertrinken entkommen. Sein großer Bruder zog den Jungen gemeinsam mit der Oma aus dem Swimmingpool im Garten. Mit Hilfe telefonischer Anweisungen eines Sanitäters schaffte es der Neunjährige das Kleinkind wiederzubeleben.

Der zweijährige Junge war der Oma im Haus offenbar entwischt und unbemerkt zum Swimmingpool im Garten gelaufen. Das berichtet die "Hessisch Niedersächsische Allgemeine" unter Berufung auf die Polizei. Als die 65-Jährige dort nachschaute, habe sie ihren Enkel reglos und bäuchlings im Wasser treiben sehen. Gemeinsam mit dem neunjährigen Bruder zog sie das Kleinkind aus dem Wasser.

Was dann folgte gleicht einer Heldengeschichte: Weil die Oma offenbar nicht gut Deutsch spricht, rief der Neunjährige die Feuerwehr an und begann auf telefonische Anweisung eines Sanitäters damit, seinen kleinen Bruder wiederzubeleben. Kurz darauf atmete der Zweijährige wieder von alleine. Ein Hubschrauber flog ihn in die Uniklinik.

Am Abend besuchte der Sanitäter den kleinen Lebensretter und lobte sein kluges Verhalten.