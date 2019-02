Niedersachsen Zwei Tote nach Frontalzusammenstoß

Der Versuch eines Transporterfahrers, einen Linienbus zu überholen, hat in Niedersachsen ein schreckliches Ende genommen: Zwei Insassen eines Kleinwagens kamen ums Leben. Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagabend auf der Bundesstraße 214 bei Nienburg.

Ein 42-Jähriger wollte am Samstag mit seinem Multivan-Transporter einen Linienbus überholen und übersah dabei das entgegenkommende Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem Frontalzusammenstoß starben die 63 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens sowie ihr 73 Jahre alter Beifahrer noch am Unfallort.

Marc Henkel/ Freiwillige Feuerwehren Nienburg/ Weser/ dpa Unfallwagen in Nienburg

Der Unfallfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zwei weitere Unfallbeteiligte, die mit ihrem Fahrzeug in den verunglückten Kleinwagen geprallt waren, erlitten leichte Verletzungen.

Die Feuerwehr war mit rund 80 Einsatzkräften und vier Notärzten vor Ort. Zur Ermittlung der genauen Unfallumstände werde nun ein Gutachter eingesetzt, teilte die Polizei mit.