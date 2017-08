Aufräumen nach Unwetter "Schockierendes Schadensbild"

Heftige Unwetter mit orkanartigen Sturmböen sind am Wochenende über mehrere Gegenden hinweggezogen. Mindestens zwei Menschen starben wegen des Unwetters, zahlreiche weitere wurden verletzt. Besonders hart traf es Süddeutschland und Österreich.

Ein plötzlicher, starker Sturm riss in der Nacht zum Samstag in Oberösterreich ein riesiges Festzelt um. Die herabstürzenden Gerüstteile erschlugen einen 28-Jährigen und eine 19-Jährige. 120 Menschen wurden verletzt, 20 von ihnen schwer.

Sachverstände prüften nach Angaben der Polizei, ob das Festzelt, in dem 650 Menschen feierten, richtig verankert war. Am Sonntag läuteten in dem 2000-Einwohner-Örtchen St. Johann am Walde die Glocken für die beiden Todesopfer.

Meteorologen hatten vor einer Schlechtwetterfront gewarnt, wurden aber nach eigenen Angaben von der Stärke der Sturmböen überrascht. Das Unglück ereignete sich bei einem Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr in St. Johann am Walde rund 70 Kilometer südlich von Passau.

Im Landkreis Passau wütete ein Sturm so stark, dass Katastrophenalarm ausgelöst wurde. Landrat Franz Meyer sprach am Sonntag von einem "schockierenden Schadensbild" und von einer "Veränderung des Landschaftsbildes in manchen Landkreisteilen". Es bleibe noch auf Wochen "lebensgefährlich", betroffene Waldstücke zu betreten.

Zwei Menschen starben dort während der Aufräumarbeiten: In Pocking stürzte ein Dachdecker vom Dach. Wie das Landratsamt am Sonntag mitteilte, führten jedoch gesundheitliche Probleme des 68-Jährigen zu dem Sturz. In Hauzenberg stürzte ein 94-Jähriger beim Aufräumen und starb später im Krankenhaus.

In Neustadt an der Donau fuhr ein Zug auf einen Baum. Die Einsatzkräfte mussten 20 Fahrgäste und den Zugführer befreien. Niemand wurde verletzt. Der Auto- und Bahnverkehr war in Ober- und Niederbayern am Samstag auf vielen Strecken wegen Ästen und Bäumen auf Straßen und Gleisen beeinträchtigt. Regen überflutete Unterführungen, der Sturm deckte Dächer ab. Teilweise fiel auch der Strom aus.

Ebenfalls stark betroffen war Baden-Württemberg. Auch in Sachsen, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin führte das schlechte Wetter zu Unfällen, abgedeckten Dächern, vollgelaufenen Kellern oder Verkehrsbehinderungen.

Beim Chiemsee-Summer-Festival mussten etwa 60 Menschen medizinisch versorgt werden. 20 Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Pressesprecher mit. Das Echelon-Festival im bayerischen Bad Aibling wurde vorübergehend unterbrochen. Dort wurden etwa zehn Menschen verletzt.