US-Freizeitpark 14-Jährige fällt aus Gondel - Mann fängt sie auf

Als Matthew Howard am Wochenende den Freizeitpark Six Flags Great Escape im US-Bundesstaat New York verlassen wollte, hörte er plötzlich Schreie. Er drehte sich um - und sah ein Mädchen aus einer Gondel hängen, etwa acht Meter über dem Boden.

Die 14-Jährige war aus bisher unbekannten Gründen aus ihrem Sitz gerutscht und hielt sich mit beiden Händen verzweifelt an dem Sicherheitsbügel fest. Ihr kleiner Bruder saß noch in der Kabine - doch auch er konnte nicht helfen. Die Angestellten hatten die Gondel angehalten. Schaulustige standen herum, einige filmten mit ihren Handys.

Howard reagierte rasch. Er stellte sich unter die Gondel, gemeinsam mit seiner 21-jährigen Tochter, und rief dem Mädchen zu: "Es ist okay, es ist okay. Ich fange dich auf, Liebling." Das Mädchen ließ sich fallen - und landete in den Armen ihrer Retter, die beide zu Boden gingen. Howard verletzte sich leicht am Rücken.

In den Medien wird Howard nun als Held gefeiert. "Ich konnte das Mädchen nicht sterben lassen", sagte der 47-Jährige. "Ich konnte nicht danebenstehen und zuschauen." Der Park hat angekündigt, das Fahrgeschäft zu überprüfen.