Im US-Bundesstaat New Jersey freuten sich Autofahrer über einen unverhofften Geldsegen. Wegen einer defekten Tür an einem Transporter flatterten am Donnerstag auf dem Highway in East Rutherford Scheine durch die Luft. Menschen stellten ihre Autos ab und rannten den Banknoten hinterher. Dabei brachten sie jedoch sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

Merry Christmas. RT @NickAmadorTV: No joke.... it’s SNOWING money! Accident involving a Brink truck on Route 3 in East Rutherford sends cash flying. ❄️ @ABC7NY pic.twitter.com/DKDl0bnbbU — D. King (@thisisdking) 13. Dezember 2018

Durch die Hektik auf dem Highway sei es zu mindestens zwei Unfällen gekommen, teilte die Polizei mit. Auf Videos ist zu sehen, wie Autos den herumeilenden Menschen ausweichen mussten. Wie viel Geld insgesamt verloren gegangen ist, wollte das Dienstleistungsunternehmen Brink's nicht verraten. Laut "New York Times" wurden immerhin 6000 Dollar von ehrlichen Findern bei der Polizei abgegeben.