USA Flugstreichungen und Stromausfälle wegen heftiger Schneefälle

Ein heftiger Wintereinbruch hat in Teilen der USA den Verkehr schwer beeinträchtigt. In den US-Bundesstaaten Missouri, Illinois und Kansas kam es bereits am Sonntag zu starken Schneefällen. Mittlerweile ziehen sie Richtung Nordosten in die Staaten Wisconsin, Michigan und Indiana.

In der Gegend um die Metropole Chicago am Lake Michigan lag der Schnee in der Nacht zum Montag stellenweise mehr als 25 Zentimeter hoch. Der US-Fernsehsender CNN berichtete, fast 200.000 Menschen seien in Illinois ohne Strom, die meisten davon rund um Chicago.

Auch der dortige Flughafen O'Hare war betroffen: Dem Chicago Department of Aviation zufolge wurden zwischen Mitternacht und zehn Uhr (Ortszeit) 809 Flüge gestrichen. Auch an anderen Flughäfen im mittleren Westen wurden Flüge gecancelt. Schneestürme, Eis und Regen beeinträchtigen auch den Straßenverkehr an vielen Orten.

Der Wintereinbruch fiel auf das Ende des langen Wochenendes nach Thanksgiving am vergangenen Donnerstag. Rund um den Feiertag sind besonders viele US-Amerikaner unterwegs, um Verwandte zu besuchen.