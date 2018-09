Ereignet hatte sich das Unglück bereits am Wochenende: Der zehn Jahre alte Xavier aus dem US-Bundesstaat Missouri spielte in seinem Baumhaus, als er von Wespen attackiert wurde, wie der "Kansas City Star" nun berichtete.

Dabei stürzte er ab und landete auf einem Grillspieß aus Metall. Dieser bohrte sich durch sein Gesicht in den Kopf. Sie habe Schreie gehört, sagte seine Mutter Gabrielle dem Blatt. "Er kam herein, und dieses Ding steckte da drin."

In einer sehr riskanten Operation entfernten Ärzte am Sonntag in der Klinik der University of Kansas den Metallspieß aus seinem Kopf. Der Spieß hatte weder Auge oder Gehirn noch Wirbelsäule verletzt, sagte Koji Ebersole. Auch wichtige Blutgefäße seien verschont geblieben, als sich der Spieß in den Kopf des Jungen gebohrt habe. "Die Wahrscheinlichkeit davon liegt bei eins zu einer Million, dass nichts davon getroffen wurde."

Xavier habe sich sehr tapfer verhalten, sage Ebersole. Es sei ein Wunder gewesen, dass alles so gut ausgegangen sei. Die Ärzte gehen davon aus, dass er kaum oder keine bleibenden Schäden davontragen werde.