Vier Monate ließ er sich Zeit, nun hat sich der Glückspilz gemeldet: Mit mehr als 877 Millionen Dollar - umgerechnet etwa 775 Millionen Euro - hat die US-Lotterie "Mega Millions" den bisher größten Einzelgewinn der weltweiten Lotto-Geschichte ausgeschüttet. Das teilte die regionale Lotteriegesellschaft des US-Bundesstaates South Carolina mit.

Den bis dato höchsten Einzelgewinn der Lottogeschichte hatte eine 53-Jährige im US-Bundesstaat Massachusetts im August 2017 kassiert: In der Lotterie "Powerball" gewann sie 758,7 Millionen Dollar.

Der nun zu Reichtum gekommene Glückspilz hatte den mit mehr als 1,5 Milliarden Dollar extrem großen Jackpot bereits im Oktober vergangenen Jahres gewonnen. Warum er sich erst jetzt meldete, teilte die Lotteriegesellschaft nicht mit. Anders als in den USA üblich wurde der Gewinner bislang auch nicht öffentlich identifiziert. Er habe die Option gewählt, anonym zu bleiben, hieß es.

Im US-Lottosystem hat ein Gewinner zwei Möglichkeiten zur Auszahlung. Im aktuellen Fall entschied sich der Gewinner aus South Carolina für die Variante, die Summe auf einmal zu kassieren. Dadurch muss er einen erheblichen Abschlag akzeptieren. Um die volle Summe zu bekommen, hätte er sich auf eine über 29 Jahre gestreckte Ratenzahlung einlassen müssen.

Gewinnchance von eins zu 303 Millionen

Das Glückslos mit den Zahlen 5, 28, 62, 65, 70 und der Zusatzzahl 5 war laut Lottogesellschaft am 23. Oktober in einem Laden in Simpsonville in South Carolina verkauft worden. Der Gewinner ließ demnach einen anderen Kunden in der Schlange vor - und kam deshalb an das Los mit den Gewinnzahlen. "Ein einfacher Akt der Höflichkeit hatte erstaunliche Folgen", hieß es in einer Mitteilung der Lottogesellschaft.

Insgesamt bekommt der Gewinner nun 877.784.124 Dollar überwiesen. Der Bundesstaat South Carolina, in dem der Glückspilz seinen Wohnsitz hat, erhält laut Lottogesellschaft rund 61 Millionen Dollar Einkommensteuer. Das Geschäft, in dem das Gewinnerlos verkauft wurde, bekommt demnach eine Prämie in Höhe von 50.000 Dollar.

Die Lotterie "Mega Millions" wurde 2002 ins Leben gerufen. Durch mehrere Regeländerungen verringerten sich seitdem die Gewinnchancen, was gleichzeitig zu höheren Jackpots führte. Gewinnen kann nur, wer alle sechs zu tippenden Zahlen richtig angegeben hat. Der Jackpot startet bei 40 Millionen Dollar - und erhöht sich jedes Mal, wenn er nicht geknackt wird, um mindestens fünf Millionen. Die Gewinnchancen liegen bei etwa eins zu 303 Millionen.

Den bisher größten Lotto-Sammelgewinn teilten sich im Januar 2016 drei Spieler in den USA. Auf 1,586 Milliarden US-Dollar war damals der Jackpot der "Powerball"-Lotterie gestiegen. Zum Vergleich: 45,4 Millionen Euro war der bisher größte Gewinn beim deutschen "6 aus 49". Die Summe teilten sich im Dezember 2007 drei Tipper aus Niedersachsen, Thüringen und Schleswig-Holstein.