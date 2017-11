US-Wellnesskette 180 Frauen erheben Missbrauchsvorwürfe gegen Massagefirma

Mehr als 180 Kundinnen der Wellness-Kette Massage Envy haben schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen erhoben. Sie hätten Beschwerden in den Läden, Anzeigen bei der Polizei oder auch Klagen gegen das Unternehmen, seine Lizenznehmer oder Mitarbeiter eingereicht, berichtet das Medienportal BuzzFeed News. Der Grund: sexuelle Übergriffe in verschiedensten Ausprägungen.

Dutzende Frauen berichteten demnach, sie seien während einer Massage bei Massage Envy mit dem Finger oder oral penetriert worden. Mehr als hundert Frauen hätten sich beschwert, dass die Masseure ihre Genitalien oder Büste begrapscht oder andere eindeutige Übergriffe verübt hätten, heißt es in dem Bericht. Die meisten Beschwerden seien aber ignoriert und die betreffenden Mitarbeiter nicht entlassen worden.

Das Portal zitiert Frauen aus verschiedenen US-Bundesstaaten wie Kalifornien, Oregon oder Florida. Einige Vorfälle liegen demnach bereits einige Jahre zurück. BuzzFeed beruft sich unter anderem auf den Fall einer Frau, die nach eigenen Angaben 2015 sexuell belästigt wurde. Sie habe die Polizei informiert, die den betreffenden Mitarbeiter befragte - und der Masseur habe dabei zugegeben, von 2014 bis 2015 insgesamt neun Frauen belästigt zu haben.

Unternehmen: Vorwürfe seien "herzzerreißend"

Die Leiterin des entsprechenden Ladens hatte die Beschwerden der Frau jedoch nicht ernst genommen, so der Vorwurf. Massage Envy ist ein Franchise-Unternehmen. In seinem Namen betreiben mehr als 1100 Lizenznehmer Läden in 49 US-Bundesstaaten.

Die Wellnesskette hat inzwischen eine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Darin nennt das Unternehmen die Vorwürfe "herzzerreißend". "Wir glauben, dass nur ein Vorfall schon zu viel ist", heißt es in der Mitteilung. Das Unternehmen will den Angaben zufolge nun eingehend prüfen, wie die Unternehmenspolitik im Umgang mit sexuellen Übergriffen verbessert werden kann.