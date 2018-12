Mit dem Winter kommen die Kälte und die Dunkelheit, mit etwas Glück kommt aber auch der Schnee - und mit ihm eines der Highlights des Jahres für alle Kinder: die Schneeballschlacht.

Ein neunjähriger Junge hat nun in Severance im US-Bundesstaat Colorado dafür gesorgt, dass Schneeballschlachten wieder erlaubt sind - nachdem sie dort fast ein Jahrhundert lang verboten waren.

Dane Best, der in der oft schneebedeckten Kleinstadt lebt, trat am Montag bei einer Stadtratssitzung vor die Mitglieder und legte dar, dass Schneeballschlachten das seien, woran die Welt denke, wenn sie Colorado vor Augen habe.

AP/ Timothy Hurst/ The Coloradoan Dane Best in seinem Element

"Die Kinder von Severance wollen die Möglichkeit haben, eine Schneeballschlacht zu machen, wie der Rest der Welt", sagte er. "Das Gesetz wurde vor vielen Jahren geschaffen. Die Kinder von heute brauchen einen Grund, draußen zu spielen."

Dane Bests erstes Ziel steht fest

Die Mitglieder ließen sich von Bests dreiminütiger Präsentation überzeugen: Einstimmig beschlossen sie die Aufhebung des Verbots, das Teil einer größeren Verordnung gewesen war, die das Werfen von Steinen und anderen Objekten, unter anderem auf Menschen und Tiere, unter Strafe gestellt hatte.

Wie Brooke Best, Danes Mutter, der Lokalzeitung "The Greeley Tribune" sagte, habe ihr Sohn angefangen, sich mit Schneebällen zu befassen, seit er vor etwa eineinhalb Monaten erfahren hatte, dass es innerhalb der Stadtgrenzen illegal sei, diese zu werfen. In der Folge wurde Dane Best offenbar zum weltweit ersten Schneeball-Lobbyisten, und das auch noch ziemlich erfolgreich.

Die Kinder von Severance können sich jetzt freuen - nur einer sollte sich mit Vorsicht durch die verschneiten Straßen bewegen: Danes vierjähriger Bruder Dax Best. Den hat Dane schon als seine erste Zielscheibe benannt.