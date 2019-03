Gleich neun Schwangere auf einer Säuglingsstation, daran ist wahrlich nichts ungewöhnlich. Es sei denn, bei all diesen Frauen handelt es sich nicht um Patientinnen - sondern um Mitarbeiterinnen der Klinik.

Eine Geburtsklinik im US-Bundesstaat Maine hat genau diesen Babyboom in der eigenen Belegschaft nun publik gemacht. Wie das Maine Medical Center auf Facebook mitteilte, werden die Frauen voraussichtlich zwischen April und Juli entbinden. Sechs von ihnen arbeiteten bisher in der gleichen Wochenendschicht. Mit einigen Monaten Vorlauf werde jetzt der Dienstplan umgebaut.

Unter den schwangeren Schwestern sind sowohl mehrfache Mütter als auch Frauen, die zum ersten Mal ein Baby erwarten. Alle versicherten, sie seien zumindest von ihrer Berufserfahrung her gut vorbereitet, auf das, was auf sie zukomme. "Ich glaube, ich habe einen Trend ausgelöst", sagte die Säuglingsschwester Erin Grenier, die als erste ihre Schwangerschaft gemeldet hatte.

Dabei gibt es einen solchen Trend offenbar schon seit Längerem in den USA: Jedenfalls ist das Maine Medical Center in Portland beileibe nicht die einzige Geburtsklinik, die in den vergangenen Monaten eine extreme Schwangerenquote unter den Mitarbeiterinnen vermeldet hatte.

So meldete eine Krebsklinik in North Carolina im Juli vergangenen Jahres sechs schwangere Pflegerinnen, im Januar präsentierten acht Mitarbeiterinnen eines Krankenhauses in Illinois ihre Neugeborenen der Öffentlichkeit, über elf werdende Mütter berichteten US-Medien kürzlich aus Michigan.

Besonders große Aufmerksamkeit erregte aber vor allem der Fall des Banner Desert Medical Center in Mesa, Arizona: Dort waren im vergangenen Jahr nicht bloß ein paar Kolleginnen gleichzeitig schwanger. Sondern 16 Frauen - die auch noch alle auf der gleichen Station arbeiteten.