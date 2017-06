Tier macht Sachen Dieser Bär hat einen Lauf

Im US-Bundesstaat Colorado gab es bei einem Freizeitlauf einen ungewöhnlichen Gast: Ein Bär kreuzte plötzlich die Strecke.

Der Vorfall geschah auf einer asphaltierten Straße, in einem Abschnitt des Zehn-Meilen-Laufs zum "Garden of the Gods" nahe der Stadt Colorado Springs. Augenzeuge und Teilnehmer Donald Sanborn berichtete, der Schwarzbär sei plötzlich auf die Straße gelaufen.

Es habe den Anschein gehabt, als warte er auf eine größere Lücke, um zwischen den Läufern über die Straße zu gelangen. Wie sich auf mehreren Fotos sehen lässt, schauen die Läufer, die sich dem Bär nähern, sehr erstaunt. Verletzt wurde niemand.

AP/ Donald Sanborn Der Bär - ein beliebtes Motiv

Sanborn sagte, er habe bei Trainingsläufen bereits Bären, Rothirsche, Truthähne und Rotluchse gesehen. Dass ein Bär aber so energisch auf die Strecke strebe, sei für ihn neu.

Der Schwarzbär ist in Nordamerika weit verbreitet. Immer wieder kommt es auch zu Begegnungen mit Menschen.