US-Fluggesellschaft Southwest-Airlines-Maschine muss offenbar mit kaputtem Fenster zwischenlanden 

Ein Flugzeug der Southwest Airlines mit 76 Passagieren an Bord musste außerplanmäßig in Cleveland landen. Die Crew habe sich zu diesem Schritt entschlossen, weil eine der Schichten eines Fensters überprüft werden musste, hieß es in einer Stellungnahme der Airline. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Passagiere, das Fenster habe einen Riss gehabt.

Das Flugzeug war auf dem Weg von Chicago nach New Jersey ohne Zwischenfall auf dem Hopkins International Airport gelandet, teilte die Fluggesellschaft mit. Der Druck in der Kabine habe aufrechterhalten werden können, weil ein Flugzeugfenster mehrere Schichten habe. "Das Flugzeug wurde außer Betrieb genommen", hieß es weiter. Die örtlichen Mitarbeiter arbeiteten daran, alternative Flüge für die Passagiere zu finden.

Der Vorfall ereignete sich rund zwei Wochen nach einer Notlandung derselben Fluglinie in Philadelphia. Damals war ein Triebwerk explodiert. Eine Frau starb, nachdem sie fast aus einem zerbrochenen Fenster gesogen wurde.