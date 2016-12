Denkwürdiger Nachruf Todesursache Starrköpfigkeit und Whiskey

Wenn nur die Hälfte der Geschichten über Chris Connors stimmen, dann hatte der Mann ein außergewöhnliches Leben: Passabler Boxer, irgendwann mal 40 Stunden in einem Rettungsboot vor Panamas Küste, Karriere an der Wall Street, mit 64 im Basislager am Mount Everest.

Nun ist Connors, der irische Wurzeln hatte, im Alter von 67 Jahren gestorben. Seine Familie hat ihn in einem Nachruf gewürdigt, der mit allen Gewohnheiten bricht - und gerade deshalb vielen Lesern gefällt.

"Ire stirbt an Starrköpfigkeit und Whiskey" lautet die Überschrift. Kurz vor seinem Tod habe Connors versucht, mit einer Hospizschwester im Bikini zu boxen. 15 Stunden vor seinem Tod habe er einen irischen Volkstanz getanzt. Seine letzten Worte seien Kraftausdrücke gewesen.

Wer mit ihm abgehangen habe, sei entweder im Polizeigewahrsam gelandet oder habe einen üblen Kater bekommen. Sein ganzes Leben lang sei er ein versierter Jäger und Tester von Verhütungsmethoden gewesen - Letzteres mit mehreren Aussetzern, etwa den Kindern Caitlin, Chris und Liam.

Abgang mit dem Champagnerglas in der Hand

Connors habe es gemocht, Frauenkleider zu tragen, vor einem guten Feuer zu sitzen und Kartoffelbrei mit viel Butter zu essen. Bereut habe er fast nichts - nur, 1986 in einem Laden einen Hotdog aus einer Warmhaltemaschine gegessen zu haben. Sein größter Erfolg sei die Heirat mit Emily Ayer Connors gewesen. Sie habe ihn bis zuletzt unterstützt.

Connors litt an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Seinen letzten unangemessenen Witz, den man nicht wiedergeben könne, habe er am 9. Dezember erzählt, heißt es in dem Nachruf. Jeder andere mit ALS und Krebs wäre ruhig aus dem Leben geschieden. Connors dagegen habe in einem Haus voller Freunde und Familienmitglieder nackig Champagner getrunken, während Al-Green-Lieder gespielt worden seien.

Tochter Caitlin Connors sagte, sie habe viele Reaktionen von Lesern erhalten. Der Nachruf sei inspirierend, erfrischend und gefalle durch die ungewöhnliche Wortwahl. Im Übrigen seien alle Geschichten wahr. Sie wünsche sich, dass vom Leben und Tod ihres Vaters eine Botschaft ausgehe: Man solle das Leben nicht so ernst nehmen.

Oder den Tod. Im Nachruf steht, die Getränkemarken Absolut Vodka und Simply Orange seien über den Verlust Connors zutiefst betrübt. Für den kommenden Montag haben die Angehörigen in eine Kneipe eingeladen. Statt Blumen mitzubringen, sollten die Gäste lieber die Rechnung bezahlen - oder Connors' Programm für Sicherheit im Wasser unterstützen. Der Tochter zufolge haben Leser des Nachrufs für diesen Zweck bereits mehr als 8000 Dollar gespendet.