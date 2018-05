USA Rehe mit Pfeilen abgeschossen - Polizei sucht Wilderer

Mehrere Rehe sind im US-Bundesstaat Oregon mit Pfeilen abgeschossen worden. Die Polizei sucht nach den Schützen, die offenbar auf die Tiere zielten und sie dann mit den Pfeilen im Körper zurückließen. Zwei Rehe seien gesichtet worden, die mit den Waffen im Körper herumliefen und sogar fressen konnten.

Die Polizei werde die Tiere nun in Zusammenarbeit mit Jägern einfangen, um sie zu betäuben und die Pfeile zu entfernen. In einem Facebook-Post rief die Oregon State Police zur Mithilfe in der Bevölkerung auf und schrieb über die Reh-Bilder: "Entschuldigung, die Fotos könnten verstören."

In dem Aufruf weisen die Beamten zudem daraufhin, dass die Jägervereinigung in Oregon Belohnung für Hinweise ausgebe, die zur Überführung der Täter beitragen.