Soldat und Auschwitz-Gefangene Gerettet, verlobt, verheiratet

1945 befreiten britische Soldaten eine Gruppe jüdischer Auschwitz-Gefangener aus den Händen von Nazi-Schergen. Diese waren auf der Flucht vor herannahenden Truppen der Alliierten und bewachten die Gefangenen.

Zu den Geretteten gehörte eine junge Frau namens Edith. Unter den britischen Soldaten war John Mackay aus Schottland. Damals war Edith noch nicht klar, dass er nicht nur ihr Retter, sondern auch die Liebe ihres Lebens war. Heute wissen beide es besser: Edith, 92, und John, 96, feiern ihren 71. Valentinstag. Das berichten mehrere britische Zeitungen.

Nach Kriegsende trafen sich die beiden demnach bei einem Tanzabend. John sei zu schüchtern gewesen, Edith zum Tanzen aufzufordern, erzählen die beiden. Er habe einen Freund vorgeschickt. Edith habe diesem gesagt, wenn John tanzen wolle, solle er doch gefälligst selbst fragen.

Dass John den Mut aufbrachte, hat einiges in Bewegung gesetzt. Das Paar zog nach Schottland, heiratete am 17. Juli 1946. Edith und John bekamen zwei Kinder, sieben Enkel und fünf Urenkel. Heute lebt das Paar in einem Altenheim.

Laut der Zeitung "The Scotsman" nennen sich die beiden immer noch "Sweetheart". Ihr Tipp für eine gelungene Beziehung ist, jeden Tag romantisch zu sein, nicht nur am Valentinstag. Eine Mitarbeiterin des Altenheims sagte, John sei ein wahrer Gentleman, wolle Edith immer glücklich machen. "Ihre gegenseitige Zuneigung ist jedem klar, der auch nur kurze Zeit mit ihnen verbringt."