Gesägt, getan Mit und ohne Moos nix los

Die Gartensaison beginnt. Und der Rasen? Eher grüne Hölle als grüne Pracht. Da hilft nur noch der Vertikutierer.

Im Englischen gibt es die Formulierung "The grass is always greener on the other side". Das ist metaphorisch gemeint, im Sinne von: Man möchte immer das haben, was der andere hat. Für mich funktioniert der Spruch auch ohne Meta-Ebene. Es ist Frühling, die Gärten erwachen aus ihrem Winterschlaf und ganz gleich, wohin ich auch schaue: Das Gras ist dort grüner.

Der Nachbar mit dem Rasenmäher-Roboter? Sein Rasen ist ein Traum in Grün.

Der Garten auf dem Weg zum Bahnhof? Sieht immer aus wie mit der Nagelschere gepflegt.

Der hübsche Vorgarten des freundlichen älteren Herrn? Den Rasen würde ich auch als Wohnzimmerteppich nicht verschmähen.

Und bei mir? Meinen Rasen gibt es seit zwei Jahren - und er gleicht eher einer Moosplantage. Wenn man von den Flecken absieht, wo Unkraut wächst. Oder den kleinen Löchern, Überbleibsel meiner Anti-Distel-Kampagne mit dem Unkrautstecher. Oder den kahlen Stellen, an denen ums Verrecken gar nichts wächst. Nachsähen und gießen, hegen und pflegen, alles für die Katz.

Seit dem Vertikutieren wächst das Unkraut besonders gut

Ich weiß nicht viel über Rasen, aber ich weiß, dass kein Rasen dort wachsen kann, wo sich Moos ausbreitet. Zum Glück gibt es Nachbarn, auf die man zählen kann. Meiner hat nicht nur einen Vertikutierer, sondern auch den Großmut, ihn mir zu leihen.

Vertikutieren, Moos weg, Rasen bald da, grüne Pracht allerorten. Das war der Plan. Bis "Moos weg" hat er funktioniert. (Apropos Moos: Es gibt kaum eine nervigere Arbeit, als Moosreste zusammenzuharken. Fünf Schubkarren voll.)

SPIEGEL ONLINE Was vom Vertikutieren übrig bleibt

Von grüner Pracht kann aber keine Rede sein. Eher von grüner Hölle. Denn seit dem Vertikutieren habe ich den Eindruck, dass das Unkraut besonders gut wächst. Und überall dort, wo vorher besonders viel Moos war, ist nun besonders viel Erde zu sehen. Oder eben Unkraut. Aber kein Rasen.

Vertikutiert, Rasen ruiniert

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Ich lege keinen Wert auf einen englischen Rasen. Unerreichbare Ziele machen nur unglücklich. Aber es wäre doch schön, wenn der Rasen sich dazu durchringen würde zu wachsen. Schon allein, damit sich das Mähen lohnt. Ja, ich mähe gern. Es ist eine meditative Tätigkeit. Und wenige Dinge riechen besser als frisch gemähter Rasen.

Ich denke, ich gebe der Sache noch bis 2020. Wenn der Rasen bis dahin - also fünf Jahre nach der Aussaat - noch immer so schwächelt, lass ich ihn wachsen, widme ich ihn offiziell zur Biosphären-Schutzfläche um und überlasse die Pflege ein paar Schafen.

Helfen Sie mir! Wie pflegen Sie Ihren Rasen? Und wie sieht er aus? Schreiben Sie an benjamin.schulz@spiegel.de

