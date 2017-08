Hessen Baggerschaufel erschlägt Autofahrer

Ein 18-Jähriger Autofahrer ist auf der Autobahn 659 von einer Baggerschaufel erschlagen worden. Wegen einer Reifenpanne war der junge Mann kurz hinter einer Brücke nahe dem hessischen Viernheim liegen geblieben, wie die Polizei in Mannheim mitteilte.

Der junge Autofahrer wartete auf den Pannenhelfer, demnach auf dem Beifahrersitz seines Wagens. Kurz darauf fuhr ein mit einem Bagger beladener Lastwagen unter der Brücke hindurch. Dabei blieb der Bagger an der Brücke hängen und drehte sich so, dass die Baggerschaufel rechts über den Laster hinausragte. Wenige Augenblicke später traf die Schaufel das Dach des Pannenautos und verletzte den 18-Jährigen tödlich. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der 55-Jährige Lasterfahrer die Höhe der Brücke falsch einschätzte und es so zu der verhängnisvollen Kettenreaktion kam. Ein Sachverständiger soll den Unfall nun rekonstruieren.