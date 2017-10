Waldbrände in Kalifornien "Es ist die reine Zerstörung"

Die Zahl der Toten bei den Wald- und Buschbränden im Norden Kaliforniens hat sich offiziellen Angaben zufolge auf mindestens 17 erhöht. Demnach kamen elf Menschen in Sonoma County ums Leben. Zwei starben in Napa County, drei in Mendocino County und einer in Yuba County.

Die beiden Todesopfer aus Napa County waren laut Nachrichtenagentur AP ein 100 Jahre alter Mann und seine 98 Jahre alte Frau. Der Sohn des seit 75 Jahren verheirateten Ehepaares habe die beiden Toten in ihrem Haus entdeckt.

"Sie lebten ein langes Leben. Es war ein großartiges Leben, und sie waren glücklich bis zur letzten Minute", sagte Mike Rippey über seine Eltern. Sie seien zusammen gestorben und hätten niemals einander allein lassen wollen. "So war es für uns alle fast unmöglich, uns vorzustellen, dass einer von ihnen eher stirbt."

Dutzende Menschen wurden bei den Bränden verletzt, etwa 150 Personen gelten als vermisst. Rund 20.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Mehr als 90.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom.

Tausende Helfer im Einsatz

Bei starken Winden und Trockenheit hatte sich seit Sonntag mehr als ein Dutzend Brände ausgebreitet. Feuerwehrchef Ken Pimlott bezifferte die Zahl der aktiven Feuer auf 15. Weit mehr als 2000 Gebäude sind abgebrannt. "Es ist die reine Zerstörung", sagte Pimlott. Gut 46.000 Hektar Land wurden bereits vernichtet. Besonders stark sind einige Weinanbaugebiete betroffen.

Mehr als 400 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Dazu kommen nach Angaben von CNN etwa 4000 Ersthelfer, Freiwillige und Militärs. In Santa Rosa wurde eine Ausgangssperre verhängt, um Plünderungen zu verhindern. In der Stadt brannten mehrere Wohngebiete ab.

US-Präsident Donald Trump sagte, die Regierung sei an der Seite der Kalifornier. Die Brände hätten eine furchtbare Tragödie verursacht. "Die Menschen haben mein größtes Mitgefühl. Sie machen eine Menge durch."

Große Hoffnung auf eine Besserung der Lage besteht offenbar nicht. Für Mittwoch wurde erneut starker Wind vorhergesagt, der mit heftigen Böen die Brände weiter anfachen könnte.