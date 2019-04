Bei einem Brand in einem Schweinestall in Warendorf sind zahlreiche Tiere verendet. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Stall am Montagabend vollständig aus. Dabei starben etwa hundert Muttersauen und tausend Ferkel.

Im Einsatz waren 130 Feuerwehrkräfte. Sie konnten ein Übergreifen des Brandes auf die Wohngebäude verhindern. Mitarbeiter des Ordnungsamts Warendorf und des Kreisveterinäramts waren ebenfalls vor Ort. Laut Polizei musste ein Havariekommando zum Schlachten der verletzten Tiere angefordert werden.

Der Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf mehr als eine halbe Million Euro. Die Brandursache ist bislang unklar.