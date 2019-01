Ostfriesland Ein Toter und drei lebensgefährlich Verletzte nach Unfall

Im ostfriesischen Weener sind bei einem schweren Autounfall drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Ein Mann starb noch vor Ort. Unter den Verletzten sei auch ein einjähriges Mädchen, teilte die Polizei in der Nacht mit.

Am Mittwochabend waren zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 436 zusammengestoßen und in einen Graben geschleudert worden. Ein 43-jähriger Autofahrer erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

In dem zweiten Wagen saßen ein 26-jähriger Mann, eine 23-jährige Frau und das Kleinkind. Die Polizei geht laut einem Sprecher davon aus, dass es sich bei ihnen um eine Familie handelt. Alle drei zogen sich lebensgefährliche Verletzungen zu und mussten von den Einsatzkräften aus ihrem Wagen befreit werden.

Das Mädchen und der Mann wurden per Hubschrauber in eine Unfallklinik geflogen, die Frau kam mit dem Rettungswagen in ein anderes Krankenhaus. Die Bundesstraße war rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt.