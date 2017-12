Grelles Gewimmel aus Lichterketten und Figuren, buntes Dauerblinken von Sternen und Rentierschlitten: Bei der Weihnachtsdeko in Haus und Vorgarten eifern die Deutschen längst Amerikanern und Briten nach. Da wird exzessiv geschmückt, egal, was es kostet - auch an Strom.

Beispiel Delmenhorst in Niedersachsen: Sven und Martina Borchart haben auf ihrem Grundstück alles mit Lichtern behängt, was sich anbot: "Es gibt nicht einen Baum oder Busch, der nicht beleuchtet ist." Mit rund 55.000 Lichtern haben sie Haus und Garten geschmückt. "Ich schätze, es hat den Wert eines Mittelklassewagens, was hier verbaut ist", sagt Sven Borchart. Und der Strom? Mit Kosten von 700 bis 800 Euro rechnet er in diesem Jahr.

Oder Völkingen im Saarland: Hier blinkt das Haus von Sven Berrar und Sven Schaan wie ein Ufo. 67.000 Lämpchen und mehr als 300 beleuchtete Figuren hat er in diesem Jahr verbaut. "Das ist unser persönlicher Rekord", sagt Berrar. Seit dem 1. Oktober habe er acht Wochen lang geschmückt. Und warum? "Das ist Balsam für die Seele."

Die beiden Familien sind vielleicht extrem - aber keine Einzelfälle. Bundesweit gibt es etliche Weihnachtsenthusiasten, die mit ihrer üppigen Adventsdeko jedes Jahr nicht nur andere - sondern auch immer wieder sich selbst übertreffen. Unternehmen Sie hier eine Bilder-Reise durch ein weihnachtlich erleuchtetes Deutschland.