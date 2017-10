Welthundetag Wau! Wau! Hurra!

Okay, zugegeben: Auf den Welthundetag waren wir jetzt nicht wirklich vorbereitet. Ein Problem ist das aber nicht - weil wir in den vergangenen Jahren einige Hunde-Fotoprojekte vorgestellt und über diverse Hunde-Wettbewerbe berichtet haben. Warum sollte man sich nicht noch einmal an den Bildern erfreuen? Ist jetzt ja ein schöner Anlass. Deshalb präsentieren wir nun feierlich ein Best-of-Hundefotos. Viel Spaß!

Vor fast fünf Jahren begann der Hunde-Hype auf SPIEGEL ONLINE: Mit Bildern von Hunden unter Wasser hatte der Fotograf Seth Casteel damals großen Erfolg. Im Interview sprach er darüber, wie Wasser sich auf das Wesen der Tiere auswirkt und wie lange es bis zum perfekten Bild dauern kann.

Dackel auf Tauchgang Boston-Terrier Rocco jagt im Swimmingpool einem Spielzeug hinterher. Mit Bildern von Hunden unter Wasser hat der Fotograf Seth Casteel international großen Erfolg. Schnapp den Ball! Die Idee zu den ungewöhnlichen Einstellungen entstand bei Aufnahmen mit Hund Buster (Foto). Der Cavalier-King-Charles-Spaniel sprang immer wieder in den Pool, um einen Tennisball zu schnappen. "Ich muss Buster danken", sagt Casteel. "Ohne ihn wäre ich nie auf die Idee gekommen." Boxer Rex sieht irgendwie ganz entspannt aus bei seinem Tauchgang. Auch wenn es nicht so aussieht: Der Hund, der hier gefährlich das Maul aufreißt, ist Dackel Foster. Manche Hunde sehen unter Wasser deutlich wilder aus als an Land. An die Arbeit mit Oshi denkt Fotograf Seth Casteel besonders gern zurück. Der Cockerspaniel jagt am liebsten einem Spielzeug hinterher, das unberechenbar durchs Wasser schwimmt. Objekt der Begierde: Labrador Retriever Remi stürzt sich auf den Tennisball. Nase zuerst: Tatum, ein Magyar Vizsla, entdeckt die Tiefen des Swimmingpools. Beeindruckend: Coraline, eine englische Bulldogge, reißt ihr Maul weit auf. "Tief in den Hunden steckt eine wilde Seite", sagt Casteel. "Das Wasser gibt ihnen einen Möglichkeit, ihre ursprünglichen Instinkte zu erforschen." Was ist hier los? Mops Duncan geht auf Entdeckungstour. Geschnappt! Chesapeake Bay Retriever Dagmar freut sich über ihren Ring. Bulldoge Herbie bleibt lieber erstmal in flachem Wasser. Die schönsten Fotos von Casteel sind nun auch als Buch erschienen. Auf dem Titel ist Duchess zu sehen, ein Labrador Retriever.

Und was ist noch niedlicher als Hunde unter Wasser? Genau: Welpen unter Wasser. Mit diesen Tauchbildern legte Fotograf Casteel zwei Jahre später nach - und setzte dabei auf sein bewährtes Rezept. "Es war mir ein besonderes Anliegen, in diesem Buch Welpen abzubilden, die aus dem Tierheim geholt wurden oder noch dort sind", schrieb er.

"Welpen unter Wasser" Beagle-Mischling Ava, sechs Wochen alt. "Welpen können schon schwimmen, wenn sie erst wenige Tage alt sind", sagt Fotograf Seth Casteel. Dalmatiner Hippie, sechs Monate alt. Casteel bereitete die Welpen mit Schwimmunterricht auf die Foto-Shootings vor. Bordercollie-Mischling Ginger, zwölf Wochen alt. Mehr als tausend junge Hunde fotografierte Casteel, 72 von ihnen schafften es ins Buch. Bordercollie-Mischling Gracie, elf Wochen alt. "Hunde faszinieren mich mit ihren Emotionen. Im Wasser werden die Ausdrücke besonders deutlich", sagt der Tierfotograf. Goldendoodle Barcelona, elf Wochen alt. "Zu beobachten, wie kleine Welpen von sich aus in den Pool hüpfen und zum Ausstieg schwimmen, ist einfach wunderbar", schwärmt Casteel. Ungarischer Vorstehhund Marlowe, zehn Wochen alt. Auf die Idee, Hunde unter Wasser zu fotografieren, brachte Casteel sein eigener Hund. Buster, ein Cavalier-King-Charles-Spaniel, stupste immer wieder einen Tennisball in einen Swimmingpool und tauchte hinterher. Corey, Mischling aus Labrador Retriever und Australian Cattle Dog, acht Wochen alt. Ein einzelnes Foto-Shooting kann manchmal schon nach wenigen Minuten geschafft sein, bei anderen braucht es mehrere Stunden, bis das perfekte Bild entstanden ist. Cavalier-King-Charles-Spaniel Monty, sechs Monate alt. Im Buch ist Monty gleich mehrmals vertreten. Auf einem Bild taucht der Welpe nach einem Tennisball. Cover des Buches "Welpen unter Wasser": Es ist das zweite Werk dieser Art von Fotograf Seth Casteel. Das Hardcover umfasst 144 Seiten, ist im Riva-Verlag erschienen und kostet 16,99 Euro.

Nasse Hunde schütteln sich bekanntlich, um wieder trocken zu werden. Dass auch dabei ungewöhnliche Bilder mit hohem Unterhaltungswert entstehen können, stellte Fotografin Carli Davidson fest. Die besten Fotos wurden im Buch "Shake - Hunde geschüttelt" veröffentlicht.

Zum Schütteln komisch Hier wirken beeindruckende Fliehkräfte: Dogge Mane schüttelt sich kräftig. Momente wie diesen hat die Fotografin Carli Davidson festgehalten. Auf dieser Aufnahme sieht Manes Kopf ganz schön verwickelt aus. Man könnte fast vermuten, Katie befinde sich auf einem Heavy-Metal-Konzert. Selten hat jemand seine Haare und Ohren eleganter geschüttelt als der Springer Spaniel. Ein wenig wirkt es, als habe Boxer Dax starken Gegenwind. Auf dieser Aufnahme scheint es, als komme der Wind plötzlich von unten. Vito ist als französische Bulldogge klein genug, um komplett auf das Bild zu passen. Sonst hätte man ja gar nicht gesehen, wie Wassertropfen und Haare von ihm fliegen. Besonders an den Ohren scheint Vito einiges an Wasser abbekommen zu haben. Glücklicherweise hat auch Roz ein paar Haare, die sich durch die Luft schütteln lassen. Der Chinesische Schopfhund schaffte es sogar, sein Kopfhaar zu einer Art Gesichtsschmuck zu formen.

In Kalifornien sind Hunde auch auf dem Wasser unterwegs - mit Surfbrettern. In Huntington Beach treten sie regelmäßig zu Wettbewerben an. Spaß dürften daran aber vor allem die menschlichen Beobachter haben. Fällt das Tierchen um oder durch, kann es aber immerhin noch beim parallel ausgetragenen Kostümwettbewerb punkten.

Von welcher Seite willst du die Welle nehmen? Pfötchen in die Höh: Beim Surf City Surf Dog Contest im kalifornischen Huntington Beach sind die Helden in der Welle Hunde. Da sind Stürze programmiert. Einige Vierbeiner machen eine große Welle. Andere große Sprünge. Einigen der Teilnehmer sieht man das Unbehagen auf dem schwankenden Board sofort an. Andere machen - zumindest, solange sie an Land sind - eine gute Figur. Die Hundehalter bringen ihre Tiere raus aufs Meer,... ...stellen sie auf ein Surfbrett, warten auf eine passende Welle... ...und bringen sie dann zum Gleiten. Manchmal. Selbst Surfen im Doppelpack wird in Huntington Beach angeboten. Einige tierische Teilnehmer werden intensiv von ihren Besitzern gecoacht. Rettungswesten sollen die Tiere vor dem Ertrinken bewahren.

Wo wir gerade bei Hunden, Wettbewerben und Wasser sind: Bei der Messe "Hund und Katz" in Dortmund traten Vierbeiner zum "Dog Diving" an. Das Prinzip ist denkbar einfach. Ein Hund springt von einer kleinen Rampe aus ins Wasser - und zwar so weit er kann.

"Dog Diving" in Dortmund Deyla kennt keine Angst. Das Retriever-Weibchen nimmt Anlauf, springt ab und landet nach ein paar Metern im Wasserbecken. Anlaufen, abspringen, eintauchen: Bei der Messe "Hund und Katz" in Dortmund trat auch Border-Collie Emma zum Wettbewerb im "Dog Diving" an. Das Prinzip ist denkbar einfach: Ein Hund springt von einer kleinen Rampe aus ins Wasser - und zwar so weit er kann. Wer lieber nicht ins Wasser möchte, kann sich auch auf festem Untergrund austoben: Ein Hundebesitzer durchläuft mit seinem Terrier in der Westfalenhalle einen Agility-Parcours. Auch auf der Messe: eine Präsentation belgischer Schäferhunde

Das Thema Wasser ist damit abgehakt, versprochen! Jetzt geht es um ein Buch, das Hunde zeigt, die sich die Schnauze abschlecken. Fotograf Ty Foster sprach im Interview über Erdnussbutter beim Fotoshooting - und über Zungen, die ein Eigenleben entwickeln.

Lecko mio Gestatten, Pancakes: Der Boston-Terrier-Welpe ist einer von 91 Hunden, die Fotograf Ty Foster in seinem Buch "Lick" zeigt. Zu sehen sind Hunde, die sich die Schnauze ablecken. Seinen Anfang nahm das Projekt mit Rhodesian Ridgeback Tech. Foster sollte ihn einfach so fotografieren. Um Techs Aufmerksamkeit zu bekommen, setzte der Fotograf Erdnussbutter ein. Die resultierenden Fotos fand Foster so toll, dass er sich entschied, auch andere Hunde zum Schnauze-Lecken zu bringen. Fotograf Foster fand seine Modelle - darunter auch Boxer Bungee - über Facebook, Instagram und per Mund-zu-Mund-Propaganda. Achtung, süß: Fotograf Fosters Begeisterung für Hunde, die ihre Schnauzen lecken, ist angesichts des Knuddelfaktors der Welpen Harry (Shih-Tzu-/Yorkshire-Terrier-Mischling, l.) und Pepper (Französische Bulldogge) leicht nachzuvollziehen. Das Buch solle Menschen zum Lächeln bringen und eine Auszeit von den ernsten Dingen des Lebens bieten, sagt Fotograf Foster. Berner Sennenhund Andy strahlt trotz ausgefahrener Zunge eine würdevolle Ruhe aus. Irgendetwas schien Remy, eine Französische Bulldogge, bei dieser Aufnahme beschäftigt zu haben. Vom Lecken hielt das freilich nicht ab. Bulldogge Hudson macht einen sehr entspannten Eindruck - so, als ob er keine besondere Eile hätte, die Erdnussbutter von der Schnauze zu schlabbern. Fotograf Foster sagt, es habe so gewirkt, als hätten die Zungen mancher Hunde ein Eigenleben entwickelt. Wer Mischlingshündin Nica ansieht, kann das gut nachvollziehen. Auch Australien Shepherd Suri macht den Eindruck, als hätte es gerne noch ein wenig Erdnussbutter mehr sein dürfen. Wir mutmaßen an dieser Stelle einfach mal, dass Charlie, ein Mix aus Chihuahua und Italienischem Windspiel, den Blick in diesem Moment ganz gezielt auf das Glas mit Erdnussbutter gerichtet hatte. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, als streckte Buster (l.) dem Fotografen die Zunge raus - wenn der Labrador Retriever nicht so unschuldig gucken würde. Saluki Corah dagegen scheint entrückt über den Dingen zu schweben.

Eine ähnliche Thematik greift das Hunde-Fotobuch "Schnappschüsse" auf, das kürzlich erschienen ist. Wenn Hunde nach Leckerlis schnappen, drückt Christian Vieler auf den Auslöser seiner Kamera. "Man glaubt, in den Momentaufnahmen die Emotionen der Hunde zu erkennen - Freude, Verlangen, Panik", sagte der Fotograf im Interview.

"Schnappschüsse" Bobba: Dieses Bild der Dogge erinnert Fotograf Christian Vieler an das Bild "Der Schrei" von Edvard Munch. Und so sieht Bobba aus, wenn ein Leckerli an ihr vorbeifliegt. Easy ist ein Parson-Russel-Terrier - und hat gleich zwei Leckerlis fest im Blick. Ob Elli dieses Leckerli noch schnappt? "Ich freue mich immer wieder, wenn ich auf die Ergebnisse schaue", sagt Christian Vieler über seine "Schnappschüsse". Bei diesem Dackel diente eine Nudel als Leckerli. "Man glaubt, in den Momentaufnahmen die Emotionen der Hunde zu erkennen - Freude, Verlangen, Panik", sagt Vieler - so wie hier bei Mischling Bubi. Mops Vincent: "Mit den meisten Hunden ist das Fotoshooting ein Klacks", sagt Vieler. Dackel Frieda ist einer von 60 Hunden in dem Buch. Dieser Hund heißt Paddy - und ist ein Tibet-Spaniel/Silky-Terrier. Dieser Schnappversuch von Mischling Concha sieht nach einem Misserfolg aus. Bei Labrador Foxi landet das Leckerli hingegen im Maul. Bei Golden Retriever Muffin wird das linke Ohr beinahe zur Augenklappe. Dieser Aussie-Doodle heißt Trouble. Und so sieht Trouble beim Schnappversuch aus. Das Buch "Schnappschüsse" hat 144 Seiten und kostet 16,99 Euro.

Nicht alle Fotoprojekte widmen sich jedoch solch eher unbeschwerten Themen. So werden schwarzen Hunden in Tierheimen oft schlechte Eigenschaften zugeschrieben, sie gelten deshalb als besonders schlecht vermittelbar. Diese Annahme inspirierte den Fotografen Fred Levy zu seinem "Black Dogs Project".

Problemfall Fell Wer kann diesem Blick widerstehen? Labrador Denver ist einer von fast 70 Hunden, die der Fotograf Fred Levy für sein "Black Dogs Project" fotografierte. Levy wollte auf den Umstand aufmerksam machen, dass schwarze Hunde in Tierheimen als schwerer vermittelbar gelten als Hunde anderer Fellfarben. Diese Annahme ist allerdings umstritten. Och, wie niedlich: Stitch schaffte es ohne Probleme, Fotograf Levy um den Finger zu wickeln. Um dieses Foto von Chihuahua-Mischling Oscar zu machen, musste sich Levy auf den Boden legen. Schließlich versucht er immer, die Kamera auf Augenhöhe der Models zu bekommen. Auch Max ist in Levys Buch vertreten. Er gehörte zu den Hunden, die ein Zuhause suchten. Der sehnsüchtige Blick dürfte geholfen haben - laut Levy sind alle Hund im Buch inzwischen vermittelt. Miss Dina ist ein ein Jahr alter Cane-Corso-Mischling. Die Grundkommandos wie Sitz, Platz und Bleib beherrscht sie. Am liebsten gibt sie Pfötchen. Schäferhund-Mischling Bitty Blinky suchte ebenfalls ein neues Zuhause. Inzwischen hat sie eines gefunden. Labrador-Mischling Annabelle wurde ausgesetzt und musste mehr als ein Jahr allein überleben - unter anderem war sie in einem der härtesten Winter in der Geschichte von Massachusetts auf sich gestellt. Großmaul: Mastiff Judah präsentierte sich im Fotostudio als entspannter Zeitgenosse. Dieser Springer Spaniel heißt Aki. Fotograf Levy hatte als besondere fotografische Herausforderung einen schwarzen Hintergrund für die Aufnahmen gewählt. Poppy ist ein Hund mit Handicap: Sie hat nur drei Beine. Um die Balance zu halten, steht ihr Vorderbein meist zentriert vor der Brust. "Wirklich süß", findet Fotograf Levy. Mercedes Ann wirkt leicht bedrohlich - vielleicht liegt das aber auch nur an der üppigen Lockenpracht. Tatsächlich ist der Pudel ein äußerst liebenswertes Tier und Teil des "Pets and People"-Programms. Freiwillige besuchen mit ihren Hunden für die Non-Profit-Organisation Menschen in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Einrichtungen für Behinderte. Mischlingshund Tao wirkt dank seiner Fellzeichnung so, als trage er eine weiße Fliege.

Eine Bildergalerie zu einer Hundeausstellung darf am Welthundetag selbstverständlich nicht fehlen. Die Westminster Kennel Dog Show in New York ist eine Art Weltmeisterschaft für Hunde. Seit 1877 schon kämpfen Tiere verschiedener Rassen um die Titel, die Königsklasse ist die Kategorie "Best in Show". Wer hier gewinnen will, muss ohne Makel sein, frisch geföhnt und tadellos in der Haltung - so wie Schäferhundedame Rumor in diesem Jahr.

Haltung, bitte Die neue Nummer eins: Schäferhündin Rumor gewann bei der traditionsreichen Westminster Hundeshow in New York. Die fünfjährige Hundedame ließ in der Königsklasse "Best of Show" alle Konkurrenten hinter sich. Die Westminster-Hundeshow ist eine Art Weltmeisterschaft für Hunde. Sie findet seit mehr als 140 Jahren statt. Der Wettbewerb dauert zwei Tage, diesmal nahmen etwa 2800 Tiere teil. Eine makellose Haltung und eine perfekte Fönfrisur sind gute Voraussetzungen für einen Titel. Zwergpudel Aftin gewann in der Kategorie "Non Sporting". Lenard Clayton wartet mit Hund Zues auf den großen Auftritt. Irish Setter Adrian und Herrchen Adam Bernardin freuten sich mit einem gemeinsamen Sprint über den Sieg in der "Sporting Group". Dieser Golden Retriever kämpfte vergeblich um den Sieg in der "Sporting Group". Das ist ein Komondor, ein ungarischer Hirtenhund. Er trat gegen andere Arbeitshunde an. Diese Bordeaux-Dogge musste zwischendruch mal verschnaufen - und ließ sich Wasser reichen. Der norwegische Terrier Tanner gewann gegen seine Rassekollegen.

Beim "World's Ugliest Dog" im kalifornischen Petaluma sind hingegen andere Qualitäten gefragt. Lange Hautlappen hängen von ihrem Kopf, die Augen sind blutunterlaufen, das Fell grau - dafür ist Martha, ein Mastino Napoletano, in diesem Jahr zum hässlichsten Hund der Welt gewählt worden.

Marthas Sieg Martha ist gerade zum hässlichsten Hund der Welt gekürt worden - und liegt sehr entspannt neben der Trophäe. Das dreijährige Weibchen der Rasse Mastina Napoletano setzte sich beim traditionsreichen Wettbewerb "World's Ugliest Dog" gegen 13 Konkurrenten durch. Ein Erfolgsfaktor: die langen Hautlappen. Betreuerin Shirley Zindler präsentierte ihre Martha der dreiköpfigen Jury. Die legt besonderen Wert auf die Persönlichkeit der Hunde und ungewöhnliche Attribute. Martha ist als Rettungshündin Teil einer Hundestaffel. Auge in Auge: Martha, mehr als 56 Kilo schwer, und Chihuahua Precious, eher ein Leichtgewicht. So präsentierte sich Precious von hinten. Besitzerin Miriam Tcheng betritt mit ihrem belgischen Zwerggriffon Moe die Bühne. Moe erreichte Platz zwei. Die Veranstalter legen Wert auf die Feststellung, dass die teilnehmenden Hunde zwar allgemein als hässlich gelten - für ihre Besitzer aber äußerst liebenswürdig sind. Zwei Hunde der Rasse Chinese Crested mit ihren Besitzern. Chase, rechts, schaffte es auf den dritten Platz. Das ist Chase von vorn: starrer Blick, hängende Zunge. Icky, auch ein Chinese Crested, schaffte es nicht auf das Siegerpodest. Besitzer Jon Adler, Hund Icky. Icky posiert mit Rassekollege Zoomer, den sein Besitzer sexy findet. Josie, auch ein Chinese Crested, sehnt mit hängender Zunge ihren Auftritt vor der Jury herbei. Chinese Crested Rascal ließ sich von seinem Besitzer auf die Bühne heben. Die Teilnehmer auf der Bühne im kalifornischen Petuma. Die Teilnahme lohnt sich: Marthas Besitzer kassierten 1500 Dollar.

So, als Ausgleich für alle Katzenfreunde, die bis hier durchgehalten haben, gibt es jetzt Cat-Content. Denn Carli Davidson (ja genau, die Fotografin mit den Schüttel-Hunden) hat auch Katzen fotografiert, die sich schütteln.