Der Zustand des im Indischen Ozean geretteten Seglers ist offenbar stabil. "Er ist bei Bewusstsein und es geht ihm ganz gut", teilte die indische Verteidigungsministerin Nirmala Sitharaman auf Twitter mit. Seine Rettung sei eine große Erleichterung.

Der Solosegler Abhilash Tomy, der an der Weltumrundung Golden Globe Race teilnimmt, war am Freitag in einem Sturm in Seenot geraten. Sein Schiff hatte bei einer Kenterung einen Mast verloren, Tomy erlitt nach eigenen Angaben eine schwere Rückenverletzung. Am Sonntag entdeckten Rettungskräfte die Jacht des Mannes.

Der 39-Jährige ist laut der Verteidigungsministerin von einem französischen Fischereipatrouillenschiff gerettet worden. Man habe ihn mit einer Trage von der Jacht geholt, sagte ein Marinesprecher. Bis zu zu zehn Meter hohe Wellen erschwerten demnach die Rettung.

AFP/ Damien Meyer Abhilash Tomy auf der "Thuriya" am 29. Juni 2018 vor dem Start des Golden Globe Race

Tomy solle nun zu einer nahegelegenen Insel gebracht werden, ein Schiff der indischen Marine werde ihn dann nach Mauritius bringen, wo er behandelt werden solle, sagte die Verteidigungsministerin. Tomy ist Offizier der indischen Marine.

Tomys Frau Urmi äußerte sich erleichtert: Ihr Mann sei ein erfahrener Segler, bei langen Fahrten seien sie stets via Satellit oder Chat in Kontakt geblieben. "Die Trennung auf dieser Reise war hart. Aber alles was jetzt zählt, ist seine unversehrte Rettung", sagte sie der indischen Zeitung "Business Standard".

Tomy lag nach Angaben der Regattaleitung rund 3700 Kilometer vor der Küste Westaustraliens "bewegungsunfähig in seiner Koje". Er hatte mit der Regattaleitung über eine Satellitenverbindung kommuniziert. Seine Jacht trieb in einem derart abgelegenen Teil des Indischen Ozeans, dass Schiffe ihn zunächst nicht bergen konnten.

Vor seiner Rettung hatte Tomy verzweifelte Notsignale abgesetzt: "Epirb aktiviert. Kann nicht gehen. Könnte Trage benötigen". Epirb bezeichnet eine Notfunkbake, die via Satellitenverbindung die Koordinaten eines Havaristen an die Seenotretter sendet.

"Kann nicht essen und trinken"

In einer zweiten Nachricht schrieb Tomy: "Kann Zehen bewegen. Fühlen sich taub an. Kann nicht essen und trinken. Schwierig, nach Tasche zu greifen." Er habe auch von Erbrechen und Brennen in der Brust berichtet, so die indische Marine.

Tomy hatte 2013 als erster Inder die Welt umsegelt. Vor dem Absetzen der Notsignale hatte er mehr als 10.500 Seemeilen zurückgelegt und lag in dem laufenden Rennen an dritter Stelle.

Laut dem Veranstalter der Weltumrundung Golden Globe Race berichteten mehrere Segler von sehr schlechten Wetterbedingungen. Außer Tomy gerieten auch andere in Seenot. Der Niederländer Mark Slatts ging nach Presseberichten sogar über Bord, konnte sich aber dank einer Leine selbst retten.

Die Segler wollen ein legendäres Rennen von 1968 wiederholen: Sie nutzen Nachbauten der damaligen Boote und haben bis auf Kommunikationsgeräte keine moderne Technik an Bord. Tomys Jacht "Thuriya" ist ein Nachbau des Schiffs des Briten Robin Knox-Johnston, der das erste Rennen vor 50 Jahren gewonnen hatte.