Elterncouch Wenn das Kleinkind wie ein Zombie...

Watscheln, schlurfen, trippeln: Wenn kleine Kinder laufen, sieht das oft zum Schreien komisch aus, findet Jonas Ratz. Als sein Großer dann Fahrradfahren lernte, schrie er nur noch innerlich.

Elterncouch.



Jonas Ratz schreibt auf der Theodor Ziemßen und Juno Vai. Kinder sind manchmal wahnsinnig süß - und manchmal machen sie uns wahnsinnig. Für SPIEGEL ONLINE legen sich eine Mutter und zwei Väter regelmäßig auf dieschreibt auf der Elterncouch im Wechsel mitund

Der Spielplatz ist für Anthropologen ein überaus lohnendes Forschungsfeld: all die Mütter mit Helikopterkomplex, Väter mit Pep-Guardiola-Ambitionen, Großmütter mit dem Versorgungsanspruch einer Gulaschkanone.

Noch dringender erscheint mir allerdings ein Ortstermin des "Ministry of Silly Walks", grob übersetzt das Ministerium für alberne Arten zu gehen. Die Behörde geht auf einen Sketch der britischen Comedytruppe Monty Python aus dem Jahr 1970 zurück. Was John Cleese in dem Sketch an Beinverrenkungen auf dem Weg zur Arbeit vollführt, ist ohne Frage bemerkenswert, aber geradezu seriös im Vergleich zu den Watschel-, Schlurf- und Trippelschritten, die man an einem Nachmittag auf dem Spielplatz beobachten kann: wenn Kleinkinder laufen.

Allein Oliver, mein eineinhalbjähriger Sohn, pflegt kontextabhängig drei sehr unterschiedliche Arten der Fortbewegung:

1. Den Zombiegang - die Arme nach vorne ausgestreckt, die Knie fast durchgedrückt.

2. Der Hüpfgang - mehr oder minder kontrollierter Absprung mit dem ersten Fuß, der zweite wird mit leichter Verzögerung nachgezogen (meist zu beobachten, wenn ihm ein Eis in Aussicht gestellt wird).

3. Die Bundeswehr-Variante - Laufen, in den Sand, Laufen, in den Sand, Laufen, in den Sand. Die Grundausbildung ist ein Kindergarten dagegen!

Leider nur Zweibein, kein Allrad

Ein besonderes Faible hat er in jüngster Zeit für Schrägen jeglicher Art entwickelt: Kinderwagen- oder Rollstuhlrampen, Parkplatzauffahrten, was auch immer, alles mit einer Steigung von über fünf Prozent betrachtet Oliver als persönliche Herausforderung. Er erinnert dabei an die Audi-Quattro-Werbung aus den frühen Neunzigerjahren. Erinnern Sie sich noch? Das Auto, das die Skisprungschanze hochfuhr?

Leider hat Oliver nicht Allrad, sondern Zweibein und beklagenswerte nullkommakaumetwas PS. Und so kommt es regelmäßig zu Szenen, die die Audi-Werbeleute eiskalt aus dem Spot rausgeschnitten hätten.

Die Neigung zur Neigung muss er von seinem größeren Bruder Frederik geerbt haben. Als der - eine Woche vor seiner Taufe - mit Kleinkindern vorbehaltener Verve eine abschüssige Schotterpiste auf dem Spielplatz nahm, bremste er mit der Nase. Immerhin war die Wunde zur Taufe weitgehend verschorft. Ich bin trotzdem froh, dass das Jugendamt die Tauffotos nie zu Gesicht bekommen wird.

Außen loben, innerlich fluchen

Inzwischen ist Frederik vier Jahre alt und meist auf dem Fahrrad unterwegs. Das war sein Herzenswunsch zum dritten Geburtstag, selbstverständlich mit Pedalen. Aufsteigen, Schwung holen, treten, Balance halten - ich wollte ihm das alles beibringen, lief neben, hinter, vor ihm her, feuerte ihn an, fluchte innerlich und lobte äußerlich - mein persönlicher Pep-Guardiola-Moment.

Inzwischen habe ich den Eindruck, mit dem Fahrradfahren-Beibringen verhält es sich ähnlich wie bei Erkältungen - mit Vater, ähem, Arzt dauern sie eine Woche, ohne sieben Tage. Es dauert einfach seine Zeit.

Immerhin haben Frederiks Fahrradfahrfähigkeiten uns durch die U8 gebracht: ein Dreieck nachzeichnen? Hm. Auf einem Bein hüpfen? Ähh. Aber er kann schon Fahrradfahren! Ohne Stützräder! So schrammten wir knapp an der Physiotherapie vorbei. Kein Wunder also, dass wir Oliver schon früh ans Laufrad gewöhnen. Trotzdem lässt er sich nach wie vor am liebsten im Buggy kutschieren. Der hat immerhin 1 PS. Eine Papastärke.