Die Oktoberfest-Bedienung Michaela Maier hat bei der Quizshow "Wer wird Millionär?" 500.000 Euro gewonnen. Die 36-Jährige war die dritte Kandidatin des Wiesn-Spezials und gelangte bis zur Millionenfrage.

Die Frage lautete: Welches war 1948 das allererste Stück, das in der legendären Augsburger Puppenkiste aufgeführt wurde? Als Antwortmöglichkeiten hatte Maier A) Das doppelte Lottchen, B) Der gestiefelte Kater, C) Jim Knopf und die Wilde 13 oder D) Die rote Zora zur Auswahl.

Die Münchnerin tendierte zu Antwort B, dem gestiefelten Kater. Damit hätte sie richtig gelegen - hörte dann jedoch auf, um die halbe Million Euro mit nach Hause zu nehmen. Im Falle einer falschen Antwort wäre sie auf 500 Euro zurückgefallen und ausgeschieden.

Ihren Job will sie behalten

Bis zur 32.000-Euro-Frage wusste Maier alle Antworten, erst dann musste die Kellnerin einen Joker einsetzen. Bei 64.000 Euro brauchte sie keinen Joker, sondern "erst mal ein Bier" und nippte an einer Maß. Sie lese oft und sehe sich die "Tagesschau" an, sagte sie auf Günther Jauchs Frage, woher sie so viel wisse.

Ihren Beruf als Wiesn-Bedienung, den sie seit sieben Jahren ausübt, will Maier trotz des Geldes behalten. Zumindest vorerst: "Mit dem Gewinn möchte ich mir den Traum einer Sommelier-Ausbildung erfüllen und mein eigenes Restaurant eröffnen."

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, bei einer falschen Antwort auf die Millionenfrage wäre Maier auf 64.000 Euro zurückgefallen. Richtig sind 500 Euro. Wir haben die Stelle korrigiert.