Freibad-Comeback im September: Dann wird's mal wieder richtig Sommer

Die meisten Freibäder in Deutschland sind schon geschlossen. Einsam weicht eine Pommes im nassen Gras auf, traurig tröpfelt der Regen in das immer kältere, mit erstem Sturmlaub bedeckte Wasser. Das muss nicht so bleiben. Nach dem Absturz des Wetters ins Herbstliche an diesem Wochenende meldet sich der Sommer noch mal in seiner ganzen Schönheit zurück. Die Freibäder sollten unbedingt wieder geöffnet werden.

Erst mal bleibt es noch ein bisschen kühl. Nach dem Intermezzo durch Tief "Netti" steigen am Dienstag die Temperaturen aber auf bis zu 25 Grad. Am Mittwoch können es dann sogar wieder 30 Grad werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag vorhersagte. "Bis zum kommenden Wochenende ist das Badewetter gesichert", sagte Meteorologin Magdalena Bertelmann.

Die am Sonntag dank "Netti" eingeflossene feuchte Meeresluft bleibt auch am Montag wetterbestimmend. Kalt wird es aber nicht. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 bis 23 Grad. Regnen wird es im Osten und Südosten des Landes vor allem entlang der Alpen, in den übrigen Landesteilen bleibt es trocken.

Ab Dienstag lockert die Bewölkung dann zusehends auf. Die Temperaturen steigen an, von Mittwoch bis Freitag wird es mit 26 bis 30 Grad wieder sommerlich warm. Mit Gewittern muss nur an den Rändern des Landes gerechnet werden, nahe der Alpen und im Südwesten.