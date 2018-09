Wetter Am Sonntag wird es stürmisch

Der Super-Sommer ist endgültig Geschichte - jetzt wird es herbstlich ungemütlich, und das zunächst vor allem im Süden und in der Mitte Deutschlands.

Die Meteorologen erwarten dort starken Wind mit vereinzelt kräftigen Regenfällen, ab Sonntagnachmittag im nördlichen Franken und im Alpenvorland auch Orkanböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Für Lagen über 1500 Metern in Bayern sagten die Experten bis fünf Zentimeter Neuschnee voraus.

Windgeschwindigkeiten bis 110 Kilometer pro Stunde

"Das Saarland und Rheinland-Pfalz erfasst ein Tief mit Sturm und Regen", teilte der DWD weiter mit. In manchen Lagen seien am Sonntag Windgeschwindigkeiten bis zu 80 Kilometer pro Stunde zu erwarten. Einzelne Böen könnten Geschwindigkeiten bis zu 110 Kilometer pro Stunde erreichen. Am Abend gebe es eine erhöhte Gefahr von Sturmböen, vereinzelt orkanartig.

#Sturmtief #Fabienne zieht über Deutschland. Kurz aber heftig. Die stärksten Böen werden mit Durchgang der Kaltfront erwartet. Dann treten in Zusammenhang mit Schauern- und Gewittern orkanartige Böen um 110 km/h auf. /V pic.twitter.com/oKfgHBFKQ2 — DWD (@DWD_presse) 22. September 2018

"Es sind einzelne Gewitter möglich", hieß es auch in der Prognose für Hessen. Die Temperatur-Höchstwerte liegen laut DWD bundesweit zwischen 16 Grad an der Nordsee und bis zu 27 Grad in Südbayern.

Das Sturmtief "Fabienne" wird am Sonntagabend über der Mitte Deutschlands erwartet.

In der Nacht zum Montag seien bei starker Bewölkung weiterhin zeitweise kräftige Regenschauern zu erwarten - samt einer Kaltfront. Für Montag prognostiziert der DWD wechselnde Bewölkung mit zeitweise sonnigen Abschnitten. Auch an der Nordsee sind dann aber zunehmend Sturmböen zu erwarten. Laut DWD wird es dann nirgendwo in Deutschland mehr über 20 Grad warm. In der Nacht zum Dienstag soll es im Südosten sogar lokal ersten Luftfrost geben.

MEHR ZUM THEMA Hitze in Deutschland "Es wird immer mehr Dürren geben"

Damit scheint das Sommerwetter für dieses Jahr endgültig vorbei zu sein. Der meteorologische Sommer von Juni bis August war mit einer Durchschnittstemperatur von 19,3 Grad bundesweit der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Norden und Osten Deutschlands war es sogar der wärmste Sommer überhaupt. Aber auch im September gab es noch viele warme Tage.