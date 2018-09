Wetter am Wochenende Der Herbst stürmt los

Die Herbststürme sind los: Tief "Elena" bringt den Fährverkehr auf der Nordsee durcheinander. Aber das war "nur ein leichtes Vorgeplänkel" im Vergleich zu den Stürmen am Sonntag, sagte Julia Fruntke vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Das Wetter beruhige sich am Samstag kurz, danach steuere am Sonntag ein weiteres, deutlich kräftigeres Sturmtief auf Deutschland zu. Die genaue Route von "Elena" sei noch nicht abzusehen. Es sei jedoch sicher, dass es das Sturmtief in sich haben werde, sagte die Meteorologin.

Das neue Sturmtief - das dann "Fabienne" heißen wird - werde am Sonntagabend über der Mitte des Landes erwartet. "In der gesamten Südhälfte muss mit Sturmböen, teils schweren Sturmböen und in Verbindung mit Gewittern sogar mit orkanartigen Böen um 110 Stundenkilometern gerechnet werden." Aber auch der Norden werde vom Wind getroffen, insbesondere an der Nordseeküste besteht ab Sonntagabend wieder Gefahr.

Nach dem Sturm kommt der Herbst. Am Montag sinken die Temperaturen deutlich. Nächste Woche ist es laut DWD vermutlich nirgendwo in Deutschland mehr über 20 Grad warm. In der Nacht zum Dienstag soll es im Südosten sogar lokal ersten Luftfrost geben. In höheren Lagen der bayerischen Alpen kann es etwas schneien.

Also wirklich ein Kontrastprogramm zu den vergangenen Wochen und Monaten. Der meteorologische Sommer von Juni bis August war mit einer Durchschnittstemperatur von 19,3 Grad bundesweit der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Norden und Osten Deutschlands war es sogar der wärmste Sommer überhaupt.