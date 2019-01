Wetter am Wochenende Viel Schnee in den Alpen erwartet

Der Winter hat lange auf sich warten lassen, aber nun erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zumindest in den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen viel Schneefall. Die Schneefallgrenze liege bei etwa 700 bis 1000 Metern, sagte ein Sprecher.

Bis Montag rechnen die Meteorologen im Alpenvorland mit zehn bis 30 Zentimeter Neuschnee. Deutlich mehr soll es in den Nordstaulagen schneien. Dort staut sich die Luft vor Gebirgen oder Hügelketten und kann nicht einfach weiterziehen. Stattdessen steigt sie in die Höhe, kühlt ab, und es kommt zu verstärkter Wolkenbildung mit Niederschlag. In den Chiemgauer Alpen und dem Berchtesgadener Land werden selbst bis zu 100 Zentimeter Neuschnee nicht ausgeschlossen. Es muss auch mit Glätte gerechnet werden.

Mit Blick auf den Schneefall in Bayern warnen die Bergwacht und der Deutsche Alpenverein vor Ski- oder Wandertouren in unsicheren Gebieten. Die Einsatzkräfte der Bergwacht sind nach eigenen Angaben in Alarmbereitschaft, rechnen aber nicht mit mehr Rettungseinsätzen. "Wenn die Lawinengefahr bei vier oder fünf auf der Skala liegt, sind wesentlich weniger Leute unterwegs", sagte David Pichler von der Bergwacht Chiemgau.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Laut Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein wird sich die Lawinengefahr in den nächsten Tagen noch verschärfen. Deswegen sollte man vor geplanten Touren unbedingt den Lawinenlagebericht der Warnzentrale checken. Auf den gesicherten Pisten müsse aber niemand Angst haben.

Schnee dürfte am Wochenende auch in den Hochlagen von Schwarzwald, Schwäbischer Alb, Bayerischem Wald und Erzgebirge zu sehen sein. Der Nachteil: Von der Nacht zu Samstag an dürfte der Schnee zu massiven Behinderungen auf Straßen und Schienen führen.

Zudem sei der recht nasse Schnee in Kombination mit teilweise stark böigem Wind eine Gefahr für Bäume, aber auch für Ober- und Stromleitungen, warnte der DWD-Experte Sebastian Schappert. Unter der massiven Schneelast können sie im schlimmsten Fall sogar zusammenbrechen.

In der Norddeutschen Tiefebene dagegen bleibt es am Wochenende wohl frostfrei - an der Nordsee können die Temperaturen sogar bis acht Grad betragen. In höheren Berglagen dagegen dürfte leichter Frost herrschen.