Wetter Erste Schneeflocken im Harz

In der Nacht ist der erste Schnee im Harz gefallen. Sturmtief "Fabienne" hat den Herbst nach Deutschland gebracht.

Auf dem höchsten Berg im Harz, dem Brocken, wurden heute Morgen etwas unter null Grad gemessen, teilte Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit. Die Sonne werde aber im Laufe des Tages dafür sorgen, dass die weißen Flecken schnell wieder wegtauen.

Die Nacht war vielerorts ungemütlich kalt. In einigen Orten in Bayern und auf der Schwäbischen Alb gab es Luftfrost, manche Autofahrer mussten die Fenster ihrer Wagen freikratzen. Am kältesten war es in Quickborn in Schleswig-Holstein: Dort wurden minus vier Grad erreicht.

Die aktuelle Wetterlage sei nicht ungewöhnlich für Ende September, sagt der Meteorologe. "Das Besondere ist der schnelle Wechsel: Letzte Woche hatten wir vielerorts noch 30 Grad", so Friedrich. Die kalte Luft ströme jetzt aus dem Polargebiet zu uns.

Die kommenden Nächte bleiben kühl und an manchen Orten könnte es Bodenfrost geben. Allerdings sind die warmen Tage noch nicht vorbei. Bereits am Donnerstag könnten in Süddeutschland wieder bis zu 24 Grad erreicht werden, hieß es vom DWD.