Bei trübem Winterwetter vor sich hinbibbern? Davon kann in den kommenden Tagen keine Rede sein. Mancherorts wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) so warm, dass man getrost im T-Shirt nach draußen gehen kann. Bei Sonnenschein soll es fast im ganzen Land zweistellige Temperaturen geben.

Hoch "Dorit" bringt in den nächsten Tagen subtropische Warmluft nach Deutschland - die Ursache der frühen Frühlingstemperaturen. Sobald die Sonne allerdings weg ist, wird es wieder empfindlich kalt. Temperaturen rund um oder unter dem Gefrierpunkt machen weiterhin dicke Jacken nötig.

Schon am Freitag scheint - abgesehen von ein paar Schleierwolken im Nordosten - überall die Sonne. An den Küsten und der Donau werden Temperaturen von etwa 8 Grad erwartet, sonst zwischen 10 und 16 Grad. Der Wind weht schwach. In der Nacht zu Samstag sinken die Werte auf bis minus 6 Grad im Süden.

ANZEIGE Axel Bojanowski:

Wetter macht Liebe Wie Wind und Wolken unsere Gefühle verändern und andere rätselhafte Phänomene der Erde DVA; 224 Seiten; 14,99 Euro.

Am Wochenende strahlt die Sonne weiter, und es bleibt trocken. An den Küsten und an der Donau bleiben die Temperaturen bei 8 Grad, sonst lässt der Dauersonnenschein überall die Werte ins Zweistellige steigen. Im Schwarzwald und am Nordrand des Sauerlandes kann es örtlich bis zu 16 Grad warm werden. In den Nächten kühlt es deutlich ab, in der Südhälfte des Landes gibt es dann Frost.