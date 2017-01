Wetter in Deutschland Hunderte Unfälle wegen Glatteis

Vorsichtig tasten sich Menschen aus ihren Häusern, Autofahrer lassen den Pkw stehen: Blitzeis und Glätte sind in vielen Regionen Deutschlands an diesem Wochenende ein Problem.

Gefrierender Sprühregen hat in der Nacht zum Sonntag in Nord- und Westdeutschlands zu sehr vielen Verkehrsunfällen geführt. In Hemmingen bei Hannover starb nach Polizeiangaben am Samstagabend ein 67-jähriger Autofahrer, der auf einer Kreisstraße bei Eis mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und frontal gegen einen Baum geprallt war. Der Mann erlag auf dem Transport ins Krankenhaus seinen Verletzungen.

Die Feuerwehr in Hannover war innerhalb weniger Stunden zu 250 wetterbedingten Einsätzen ausgerückt. Zwischen 17 und 21.30 Uhr seien insgesamt etwa 550 Notrufe eingegangen, zusätzlich habe es wegen des Glatteises 250 Rettungseinsätze gegeben, teilte die Feuerwehr am späten Abend mit. In den meisten Fällen seien Verletzte mit Knochenbrüchen oder Prellungen in Krankenhäuser gebracht worden.

Bei einer Karambolage auf der eisglatten Autobahn 46 bei Iserlohn wurden mindestens sechs Menschen verletzt, darunter mehrere Kinder. Fünf Autos seien an dem Unfall beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Strecke musste zeitweise in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden.

Auch auf der A30 in Ostwestfalen krachten zahlreiche Autos ineinander. Bei der Massenkarambolage mit zwei Lastwagen und 16 Autos seien mit viel Glück nur vier Menschen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach einem kleinen Auffahrunfall in der Nähe von Löhne habe es auf der eisigen Fahrbahn eine Kettenreaktion gegeben.

Für Sonntag gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) für einzelne Landstriche eine Warnung vor Unwettern heraus. Vor allem im Westen und in der Mitte Deutschlands müsse erneut mit glatten Straßen gerechnet werden. In den Hochlagen einiger östlicher Mittelgebirge und in den Alpen werden Schnee und Schneeverwehungen erwartet.

Schlitterpartie in Hamburg

In Hamburg sorgten spiegelglatte Straßen am Samstag ebenfalls für Rutschpartien und viele Rettungseinsätze. Die Zahl der am Wochenende durch Eisregen und extreme Glätte verursachten Unfälle stieg insgesamt bis Sonntagmorgen auf 415. Mehrere Fußgänger, die auf glatten Wegen stürzten, verletzten sich, teilte die Feuerwehr mit. Lebensgefährlich verletzt wurde demnach aber niemand.

350 Streufahrzeuge und 1000 Mitarbeiter der Stadtreinigung waren im Einsatz. Am späten Samstagabend hatte sich die Lage in Hamburg etwas entspannt, der Deutsche Wetterdienst hob die Unwetterwarnung in der Nacht auf.

Auf Rügen sind bei Glätteunfällen fünf Menschen verletzt worden. Ein 68 Jahre alter Autofahrer verlor am Samstag in Bergen beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Sowohl der 68-Jährige als auch die dreiköpfige Familie im anderen Wagen wurden demnach leicht verletzt. Bei einem weiteren Unfall bei Rambin schleuderte am Samstagabend ein 21-Jähriger mit seinem Wagen auf die Gegenspur und überschlug sich dann mehrfach. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Nicht nur Deutschland erlebt einen frostigen Jahresbeginn. Auch im Rest Europas herrschen eisige Temperaturen. Bei einem Busunfall in Frankreich sind mindestens vier Menschen getötet und um die 20 verletzt worden. In dem Bus, der Platz für etwa 40 Menschen geboten habe, seien Portugiesen auf dem Weg in die Schweiz gewesen, schrieb das Portal Creusot-Infos.com. Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen bei Lyon, Blitzeis wurde als mögliche Ursache genannt.

In Griechenland sind die Temperaturen mancherorts auf minus 17 Grad gefallen. In der Nacht zum Sonntag hat es zudem erneut stark geschneit. Immer wieder kam es zu Stromausfällen, viele Straßen waren nicht befahrbar. In der nördlichen Ägäis ist vor allem die Inselgruppe der Sporaden betroffen. Auf der Insel Skopelos liegt mittlerweile mehr als ein halber Meter Schnee In der kretischen Hafenstadt Rethymno im äußersten Süden des Landes schneite es zum ersten Mal seit 40 Jahren, berichtete der griechische Fernsehsender Skai am Sonntagmorgen.