Dauerregen im Sommer Katastrophenalarm, Evakuierungen, Ausnahmezustand

Tagelanger unwetterartiger Dauerregen hat vor allem in der Mitte und im Osten des Landes kleinere Flüsse anschwellen und über die Ufer treten lassen. In Teilen Niedersachsens wurde Katastrophenalarm ausgerufen. Tief "Alfred" traf vor allem die Region am Harz. Braune Wasserfluten strömten durch die Straßen von Goslar. Hunderte Rettungskräfte waren in dem Landkreis im Dauereinsatz.

Auch andere Regionen Deutschlands wurden durch den starken Regen unter Wasser gesetzt. Es kam zu Behinderungen im Bahn- und Busverkehr. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fiel innerhalb von zwei Tagen teilweise deutlich mehr Regen als sonst im gesamten Juli.

In Sachsen-Anhalt verschwand während des Dauerregens in Wernigerode eine 69-Jährige in der Nähe eines Flusslaufes. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie in einen stark angestiegenen Fluss gefallen sei, sagte ein Polizeisprecher.

Im Video: Überschwemmungen in der Harzregion

Die Zillierbachtalsperre oberhalb von Wernigerode drohte überzulaufen. "Wir rechnen damit, dass es am späten Nachmittag oder am Abend passiert", sagte eine Behördensprecherin. Die Talsperre habe in den vergangenen Tagen schon eine ganze Menge Wasser zurückgehalten und werde nun wie eine volle Badewanne überlaufen. Andere Möglichkeiten gebe es nicht.

"Die Lage ist weiter sehr, sehr angespannt. Alles, was wir an Einsatzkräften zur Verfügung haben, ist im Einsatz", sagte Michael Weihrich, Sprecher des Landkreises Goslar. In der 40.000-Einwohner-Stadt Goslar selbst seien ein oder zwei Straßenzüge in der Altstadt wegen des Hochwassers evakuiert worden. Es sei noch unklar, wie viele Menschen davon betroffen seien. Verletzte gebe es nach bisherigem Kenntnisstand nicht. Auch in Hildesheim stand die Evakuierung eines Wohngebiets im Raum, bislang war sie aber nicht nötig.

Die kleine Siedlung Oberschulenberg im Landkreis Goslar wurde vorsorglich evakuiert, weil der Damm eines alten Teiches zu brechen drohte. Die Einwohner würden derzeit von Einsatzkräften in Sicherheit gebracht, teilte der Kreis mit. Die Siedlung liegt in einem Waldgebiet und besteht aus wenigen Häusern. Die Landstraße 517 wurde von der Polizei gesperrt.

Ein weiterer Einsatzschwerpunkt war die Gemeinde Seesen. Im Ortsteil Rhüden waren nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbands Goslar 200 Wohnungen oder Häuser von dem Hochwasser betroffen. Dort flössen Wassermassen durch den Ort und überfluteten Straßen. Rund 250 Einsatzkräfte seien in dem Gebiet im Einsatz.

Ernst war die Situation nach Angaben der Feuerwehr auch in Bad Harzburg, wo ebenfalls Wasser durch die Straßen floss. Wegen Überflutungen mussten zudem Straßen gesperrt werden.

Nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums sollten die Hochwasserscheitel bis zum Abend voraussichtlich erreicht sein. Die Einsatzkräfte versuchten, "größere Schäden abzuwehren".

In Niedersachsen wurden drei Feuerwehrmänner im Hochwassereinsatz bei einem Verkehrsunfall verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ihr Fahrzeug plötzlich auf den unbefestigten Seitenstreifen, der wegen der Regenfälle stark aufgeweicht war. Der Wagen prallte gegen einen Baum.

Ein umgestürzter Baum brachte den Zugverkehr zwischen Deutschland und Polen bei Grambow in Mecklenburg-Vorpommern zum Erliegen. In Niedersachsen kam es wegen Erdrutschen und Straßensperrungen zu Ausfällen und Verspätungen im Busverkehr; einige Bahn-Regionalverbindungen wurden gesperrt.

In Hessen war der Boden wegen des Regens laut Feuerwehr so aufgeweicht, dass mehrere Bäume umfielen. Sie blockierten Straßen und beschädigten die Oberleitung einer Straßenbahn.

Besonders betroffen vom Dauerregen der vergangenen Tage war nach Angaben des DWD ein Streifen vom südlichen Niedersachsen über Teile Hessens und Thüringens bis nach Nordbayern. Auf dem Brocken im Harz registrierte der DWD sogar 238 Millimeter Regen, in Seesen 161 Millimeter, in Helbedündorf in Thüringen 134 Millimeter und in Hessisch-Lichtenau 111 Millimeter.

Für die kommenden Tage geben Meteorologen vorsichtig Entwarnung: Der Dauerregen geht zu Ende, Tief "Alfred" zieht nach Osten ab, wie der DWD mitteilte. Der Regen höre damit zwar nicht auf, aber die Intensität lasse nach. Wirklich sommerlich wird es allerdings nicht. Erst zum Wochenende zeichnet sich eine allmähliche Beruhigung mit wieder steigenden Temperaturen ab.