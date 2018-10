Große Flächen in Deutschland sind seit Monaten von extremer Trockenheit betroffen. Auch am Wochenende ist noch kein Regen in Sicht, wie Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte. Das ändere sich erst zu Beginn der kommenden Woche.

Ein mächtiges Hochdruckgebiet über dem Nordatlantik bringe Deutschland den lang ersehnten Regen. "Mehrere Regenfronten ziehen über Deutschland hinweg. Jede hat Regen im Gepäck, aber wie viel genau, ist noch unsicher", sagte Übel.

Daher sei unklar, ob die Niederschläge reichen, um die bestehende Trockenheit zu beenden. Sicher ist: Der meiste Regen fällt in der Nordosthälfte Deutschlands und im Nordstau der Alpen sowie einiger Mittelgebirge.

Leseraufruf Trockenheit und Hitze bei Ihnen ausgewirkt? Ist Ihr Rasen verbrannt? Ihr Teich ausgetrocknet? Sind Ihre Pflanzen verdorrt? Schreiben Sie uns und schicken Sie uns Fotos an



Bereits am Wochenende kündigt sich der bevorstehende Wetterumschwung an. Am Samstag scheint laut DWD nur noch in der Mitte Deutschlands die Sonne, am Sonntag ziehen die ersten dichten Wolken auf. Von Montag an gehen die Höchsttemperaturen weiter zurück. Nur noch im Südwesten werden 17 Grad erreicht, im Rest des Landes zwischen 12 und 15 Grad. Dabei kann es nachts in Bodennähe leichten Frost geben.

Auch im weiteren Wochenverlauf und am letzten Oktoberwochenende gestaltet sich das Wetter dem DWD zufolge herbstlich. Die Temperaturen gehen demnach tendenziell noch etwas nach unten. Ob dabei in den höheren Mittelgebirgslagen auch der erste Schnee fällt, bleibt abzuwarten. Die Prognosen seien hier noch recht unsicher, heißt es beim DWD.