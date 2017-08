Wetter Der Sommer verabschiedet sich

Statt Sommergefühlen dürfte sich in den kommenden Tagen in Deutschland eher Herbststimmung breitmachen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) befindet sich der Hochsommer in den kommenden Tagen auf Abwegen. Bis einschließlich Freitag wird es demnach fast überall nass, die Temperaturen gehen nach und nach zurück und dürften in Gebieten mit Dauerregen nicht mal mehr 15 Grad überschreiten.

Grund dafür ist laut DWD eine große Tiefdruckzone, die sich von Nordeuropa bis in den zentralen Mittelmeerraum erstreckt. Insbesondere ein "rumeierndes Tief" über Frankreich bringe immer wieder dichte Wolkenfelder herein.

Mit Ausnahme des äußersten Nordens und Nordwestens sollen zwischen Mittwoch und Freitagabend verbreitet Regenmengen von insgesamt 15 bis 30 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Vor allem im Osten seien auch bis zu 60 Liter möglich. Ab Sonntag bringe dann der Ableger eines Azorenhochs eine Wetterberuhigung.

Unwetter in Tirol

Deutlich angespannter ist die Lage in Tirol. Das österreichische Bundesland ist erneut von heftigen Gewittern und Schlammlawinen in Mitleidenschaft gezogen worden. In Gschnitz riss ein Erdrutsch mehrere Autos mit. Auch die Brennerbahnstrecke war zwischen Innsbruck und Matrei kurzzeitig unterbrochen. Für Freitag sind neue Gewitter und starker Regen prognostiziert. In St. Leonhard zerstörten massive Steinschläge die Fahrbahn.

Regen in England

In England hat heftiger Regen Teile der Ostküste unter Wasser gesetzt. In einigen Landstrichen stand das Wasser bis zu einem Meter hoch, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Autos blieben auf überschwemmten Straßen liegen.

Die Meteorologen sagten weitere Regenfälle voraus. In der britischen Hauptstadt London war das Wetter am Mittwoch wie an einem ungemütlichen Herbsttag - ohne Regenschirm ging gar nichts. Die Leichtathletik-WM im Olympiastadion fand im strömenden Regen statt.