Frühling in Deutschland Endlich Sonne

Mann, war der Winter lang! Aber seit diesem Wochenende können wir uns endlich wieder ein Leben draußen vorstellen - ohne Handschuhe und blau gefrorene Nase. Fast überall in Deutschland war das Wetter großartig, die Menschen strömten raus in die Sonne. Blauer Himmel satt.

Die ersten Cafés stellten ihre Stühle und Tische raus, Eisdielen machten auf, Boote wurden zu Wasser gelassen. In Hamburg wurde die Alsterfontäne wieder angeschaltet. Im Südwesten des Landes sind bis zu 17 Grad drin. Aber auch Köln bietet 15 Grad, Berlin zwölf und Hamburg 13 Grad. In sonnigen, windgeschützten Ecken fühlt sich das gleich noch ein bisschen wärmer an.

Mit dem Beginn der kommenden Woche soll es noch schöner werden: Frühsommerliche 22 Grad erwarten die Meteorologen für den Dienstag, dazu einen klaren Himmel und viel Sonne. Nur im äußersten Norden und dem Bergland soll es in den kommenden Tagen noch vergleichsweise frisch bleiben: Dort steigen die Temperaturen höchstens auf Werte um die 14 Grad. Normal sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) um diese Jahreszeit in Deutschland ungefähr zehn bis elf Grad.

"Ludwiga" bringt Mittelmeerluft

Ursache für den aktuellen Bilderbuchfrühling ist Hoch "Ludwiga", das nach Südosteuropa zieht und warme Mittelmeerluft in den Südwesten Deutschlands strömen lässt. Bis mindestens Ende der Woche bleibt es daher bei dem Traumwetter. Temperaturrekorde erwarten die Wetterkundler jedoch nicht: "Von Rekorden, die im Süden Ende März um die 25 Grad liegen, sind wir noch weit entfernt", sagte ein DWD-Meteorologe am Sonntag in Offenbach.

Für das Ende der Woche rechnen die DWD-Meteorologen wieder mit unbeständigerem Wetter in ganz Deutschland. Bis auf die Nächte, in denen die Temperaturen auf null bis fünf Grad sinken und mancherorts noch Bodenfrost möglich ist, bleibt es allerdings mild.