Vereiste Straßen Rutschpartie in die neue Woche

Autofahrer in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Hessen sollten derzeit besonders vorsichtig unterwegs sein: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor gefährlicher Glätte. Ein Regengebiet ziehe von Westen nach Osten über das Land. Wenn der Niederschlag auf kalte Straßen treffe, bilde sich Glatteis. Im östlichen Bayern dürfte noch bis in den Dienstag hinein mit Glätte zu rechnen sein.

Eisglatte Straßen haben in Hessen zu zahlreichen Unfällen geführt. Es habe Unfallmeldungen im Minutentakt gegeben, sagte die Polizei in Friedberg. "Das Blitzeis hat viele Menschen überrascht", sagte eine Sprecherin. Ein Linienbus rutschte am Morgen in Bad Vilbel von der Fahrbahn und stieß gegen eine Fußgängerrampe. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Auch die Feuerwehr in Frankfurt am Main war seit dem Morgen im Dauereinsatz. Zahlreiche Fahrradfahrer und Fußgänger seien auf spiegelglatten Wegen gestürzt.

Auch in Teilen Unterfrankens kämpften Autofahrer mit glatten Straßen. Auf der Autobahn 3 kam es einem Polizeisprecher zufolge auf spiegelglatter Fahrbahn zu einem Unfall mit mehr als zehn Autos, dabei seien mehrere Menschen verletzt worden. Bis zum frühen Vormittag registrierte allein das Polizeipräsidium Unterfranken etwa 120 Unfälle. Auch in anderen Regionen Bayerns erwartete der Deutsche Wetterdienst im Laufe des Tages gefährliches Glatteis. Lediglich das südliche Alpenvorland sollte davon nicht betroffen sein.

Eisglätte verursachte auch in Teilen von Rheinland-Pfalz Verkehrsbehinderungen. Die Mainzer Polizei sprach von spiegelglatten Straßen und Gehwegen. Im Stadtgebiet sowie in den Kreisen Mainz-Bingen, Alzey-Worms sowie Bad Kreuznach gab es demnach alleine mehr als 50 Unfälle mit erheblichen Sachschäden. Es seien aber nur wenige Menschen verletzt worden.