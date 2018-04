Tausende Blitze Heftige Gewitter ziehen über Deutschland

Ein heftiges Gewitter ist am Mittwochabend über Deutschland gezogen. Tausende Blitze schlugen ein, wie es beim Webportal "Kachelmannwetter" hieß. Das Unwetter zog von der Mitte Bayerns über Mitteldeutschland in Richtung Nordosten. In Sachsen-Anhalt wurden demnach mehr als 2400 Blitze innerhalb von 30 Minuten registriert. In Thüringen haben Blitzeinschläge mindestens zwei Brände in Wohnhäusern ausgelöst.

Der Deutsche Wetterdienst hatte örtlich vor starken Gewittern und Sturmböen gewarnt. In Artern in Nordthüringen wehte der Wind "Kachelmannwetter" zufolge mit 96 Kilometern pro Stunde. In Querfurt im Süden Sachsen-Anhalts lag die Windgeschwindigkeit bei bis zu 94 km/h.

Auf dem Brocken wurden Windgeschwindigkeiten von 102 Kilometern in der Stunde gemessen, nahe dem Berliner Flughafen Tegel lag der Wert bei 81 km/h.

In Südthüringen fuhr ein Regionalexpress gegen einen umgestürzten Baum. Reisende wurden bei dem Unfall am frühen Mittwochabend nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Baum war wegen eines heftigen Gewitters nahe Rentwertshausen bei Meiningen auf die Gleise gefallen. Rund 50 Reisende mussten den Zug verlassen und wurden mit Bussen abgeholt.