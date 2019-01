Das Winterwetter hat in Teilen Bayerns zu etlichen Unfällen geführt. "Wir haben bisher rund 25 Unfälle wegen glatter Straßen", sagte eine Sprecherin der Polizei Oberbayern Süd. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

In Oberfranken rutschten wegen Glätte auf der A9 bei Bischofsgrün mehrere Lastwagen in die Leitplanke. Zeitweise ging es dort auf verschneiten Straßen nur im Schritttempo voran. In Niederbayern meldete die Polizei acht witterungsbedingte Unfälle, bei denen geringer Schaden entstand.

Schneefälle haben zudem am Münchner Flughafen zu Verspätungen geführt. "Einzelne Airlines sind beeinträchtigt", sagte eine Sprecherin, einzelne Flüge könnten ausfallen (Informationen darüber finden Sie hier). Bis zum Morgen waren in der Region rund um den Airport bei teils böigem Wind mehr als zehn Zentimeter Neuschnee gefallen.

Im Rest Deutschlands fällt dagegen eher Regen als Schnee. Am Sonntag wird es laut Deutschem Wetterdienst es überwiegend stark bewölkt oder bedeckt, in einem breiten Streifen von der Nordsee über die Mitte bis in den Süden werde es zeitweise regnen.

Südlich der Donau und in Sachsen könne Schnee fallen. An den Alpen werde es anhaltender Schneefall mit nur langsam nachlassender Intensität geben. Die Höchsttemperaturen sollen demnach in der Südosthälfte bei null bis fünf Grad liegen, im Nordwesten bei fünf bis neun Grad, an den Alpen und im östlichen ergland bei null Grad.

Leichter Frost

In der Nacht zum Montag soll es in östlichen Mittelgebirgen zeitweise schneien, an den Alpen länger. In tieferen Lagen werde es zeitweise regnen. Im Süden und Osten sowie im höheren Bergland könne es bei Temperaturen zwischen ein und minus drei Grad leichten Frost geben.

Am Montag wird es laut DWD bewölkt und unbeständig. Örtlich könne es regnen, im Süden und Südosten könne bis in tiefe Lagen Schnee fallen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen null und fünf, im Nordwesten bis sieben Grad, im höheren Bergland könne es Dauerfrost geben.