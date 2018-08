In Deutschland werden an diesem Dienstag erneut Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet. Im Norden bleibt es dabei laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weiterhin trocken. Im Süden - vor allem im Bergland - kann es hingegen zu teils kräftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen.

Sollte es am Dienstag noch heißer werden als angekündigt, könnte es sogar einen neuen Temperaturrekord geben: Den bisher höchsten in Deutschland gemessenen Wert - 40,3 Grad - gab es am 5. Juli 2015 sowie am 7. August 2015 jeweils im bayerischen Kitzingen. Vergangene Woche wurden in Bernburg in Sachsen-Anhalt bereits 39,5 Grad gemessen.

Die anhaltende Trockenheit führte zu weiteren Waldbrände, unter anderem in Brandenburg. Am Montagnachmittag fing dort ein Wald- und Heidegebiet bei Nauen im Havelland Feuer, wie die Feuerwehrleitstelle Potsdam mitteilte. Am Abend waren mehr als hundert Feuerwehrkräfte und ein Polizei-Hubschrauber zur Kontrolle der Lage im Einsatz. Menschen waren den Angaben zufolge nicht gefährdet.

Auch in der Nacht zum Dienstag fiel wieder kaum Regen. Laut DWD kühlte es auf Werte von 14 bis 21 Grad ab, im Norden und Osten sowie im Mittelgebirge bis auf zwölf Grad. In den folgenden Tagen steigt den Meteorologen zufolge die Unwettergefahr in Deutschland.

Am Donnerstag könnten Gewitter mit Starkregen vielerorts Abkühlung bringen. Die Höchsttemperaturen sollen im Westen und Nordwesten 25 bis 30 Grad betragen, im Rest des Landes 30 bis 35 Grad. Für Freitag werden 22 bis 29 Grad vorhergesagt.

Weiterhin beschäftigen auch viele Badeunfälle die Rettungskräfte. Ein 76 Jahre alter Mann kam am Montag im Bodensee in der Nähe von Überlingen ums Leben. Zeugen hätten bemerkt, dass der Schwimmer mit dem Gesicht nach unten leblos auf der Wasseroberfläche getrieben sei, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann sei zwar noch reanimiert worden, dennoch habe der Notarzt nur noch den Tod feststellen können.