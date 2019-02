Regen und Wind An Karneval wird es ungemütlich

Zum Leid vieler Karnevalisten verabschiedet sich in den kommenden Tagen Hoch "Frauke" aus Deutschland und macht Platz für Atlantik-Tiefs. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtete, wird es am Karnevalswochenende regnerisch, windig und kühler.

"Wer nun hofft, dass das Wetter sich auch über die kommenden Karnevalstage so frühlingshaft mit viel Sonnenschein und ungewöhnlicher Wärme präsentiert wie in den vergangenen Tagen, wird leider enttäuscht", teilte der DWD mit. Dies bedeutet: Regen und Wind, auch mal ein Graupelgewitter und in den Bergen zum Teil sogar Schnee. Das Wetter werde von Tag zu Tag schlechter, weil immer mehr Tiefdruckgebiete aufziehen.

Während der Donnerstag, an dem Jecken Weiberfastnacht feiern, nach Vorhersage der Wetterforscher zumindest in der ersten Tageshälfte freundlich bleibt, sollen sich bis zum Freitag überall Wolken und gebietsweise Regen ausgebreitet haben.

Wettermodelle deuten ein zunehmendes Sturmpotenzial an

Am Samstag könnten einige Fastnachtsumzüge dennoch Glück haben: Im Südosten kann zu Tagesbeginn noch Regen fallen, sonst bleibt es aber meist trocken und die Wolken lockern auf. Erst gegen Abend wird es im Nordwesten wieder trüber und Regen setzt ein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sechs Grad im Nordosten und 14 Grad am Oberrhein.

Kritischer sieht es für die größeren Züge in Köln, Mainz und Düsseldorf am Rosenmontag aus: "Nach aktuellem Stand beschert uns ein weiteres Tief bei Schottland an diesem Tag sehr wechselhaftes Wetter mit schauerartigem Regen, der sich von Nordwesten her über das Land legt."

Auch der Wind könnte Anlass zur Sorge bieten. "Die Wettermodelle deuten ein weiter zunehmendes Sturmpotenzial an, gebietsweise werden starke bis stürmische Böen zwischen 50 und 65 Stundenkilometer am Mittag und Nachmittag bis ins Tiefland simuliert." Allerdings sei die Vorhersage auch noch sehr unsicher, weil die Unterschiede zwischen den Modellen sehr groß seien.