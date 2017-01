Deutschland Tief "Egon" bringt Orkanböen und Schneefall

Das Tief "Egon" hat in der Nacht auf Freitag von Westen her Deutschland erreicht. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz fegte der Wind teils mit Orkanstärke über das Land und entwurzelte Bäume. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen. "Wir haben seit Mitternacht massive Probleme mit dem Sturm", sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am frühen Freitagmorgen.

Auf dem 554 Meter hohen Weinbiet in Rheinland-Pfalz erreichte der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 148 Kilometern in der Stunde. Auch in Hessen brachte "Egon" Sturm. "Wir haben schon um die 50 Einsätze wegen umgestürzten Bäumen und Gegenständen, die auf die Fahrbahn geflogen sind", sagte ein für den Bereich Südhessen zuständiger Polizeisprecher am frühen Morgen in Darmstadt.

Auf einigen Bahnstrecken sorgte das Unwetter ebenfalls für Probleme: Die Verbindungen Gießen-Frankfurt und Darmstadt-Bensheim mussten in den frühen Morgenstunden gesperrt werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. In Nordrhein-Westfalen war die Strecke Köln-Siegen nicht befahrbar.

In Niedersachsen und im nordrhein-westfälischen Münsterland brachte "Egon" Schnee. Die Autobahn 30 musste bei Rheine in Richtung Niederlande gesperrt werden, weil sich auf verschneiter Straße ein Lastwagen quergestellt hatte. Die Bergung werde voraussichtlich bis 9 Uhr am Freitagmorgen dauern, sagte ein Polizeisprecher in Duisburg. Verletzt wurde niemand.

"Egon" bringt wohl auch weiter Sturmböen und Schnee: Bis zu 30 Zentimeter Schnee innerhalb von sechs Stunden seien in Lagen von 400 bis 600 Metern möglich, erwartete Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Bis Freitagmittag sollte "Egon" dann in Richtung Polen weiterziehen.

Bei nassem Schnee und starkem Wind könnten erneut Stromleitungen und Bäume umknicken. "Das ist eine sehr gefährliche Kombination", sagte Leyser. Von Nordrhein-Westfalen bis ins nördliche Sachsen-Anhalt seien daher massive Verkehrsbehinderungen möglich. In der Mitte, im Süden und an der Nordsee seien am Freitag Sturmböen möglich, die auf Bergen sogar Orkanstärke erreichen können. Dort erwartete der DWD Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde.

Am Wochenende dürften vor allem im Hochland winterliche Bedingungen herrschen. Doch der starke Wind könnte Wintersportlern und Spaziergängern auch dann noch den Spaß verderben.

Bereits am Donnerstag hatten Schnee und glatte Straßen in Teilen Deutschlands den Verkehr erschwert. Bei Unfällen in Bayern kamen drei Menschen ums Leben. Auch in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gab es witterungsbedingte Unfälle.

Evakuierungen in England, Stromausfall in Frankreich

In mehreren Küstenorten in Südengland sind die Bewohner zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert worden. Polizisten gingen von Tür zu Tür, um die am Freitagmorgen bevorstehende Evakuierung anzukündigen. Die britische Umweltbehörde hatte vor einer lebensbedrohlichen Situation gewarnt, wenn ab Freitagmorgen heftiger Wind und Starkregen erwartet werden. Im nordostenglischen Küstenort Skegness waren Soldaten im Einsatz, um rund 3000 Bewohner in Sicherheit zu bringen. Die Flutwarnungen in Großbritannien folgen auf heftigen Schneefall, der am Donnerstag Schottland, Nordirland und Teile von England getroffen hatte.

In Frankreich ist in wegen eines heftigen Wintersturms in rund 190.000 Haushalten der Strom ausgefallen. Betroffen waren am Donnerstagabend vor allem die Regionen Normandie und Picardie. Die Feuerwehren rückten dutzende Male aus, meist wegen heruntergerissener Stromkabel oder umgestürzter Bäume. Die Bahngesellschaft SNCF strich wegen des Unwetters mehrere Regionalverbindungen. Umgestürzte Bäume blockierten den Bahnverkehr auf einer Strecke zwischen Paris und der Picardie.