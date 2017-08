Wetteraussichten Gehen Sie raus - jetzt!

Seien wir ehrlich: Die Hoffnung auf einen Sommer, der diesen Namen verdient, haben die meisten schon begraben. Gerade wandert ein Hoch von Deutschland nach Polen. Doch kaum steigen die Temperaturen selbst im Norden auf mehr als 20 Grad, kaum haben Ost- und Nordseeurlauber ihre Handtücher ausgerollt - schon dreht das Wetter wieder.

So auch am Dienstag, wenn von Frankreich aus Tiefausläufer nach Deutschland ziehen. Dann wird dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge erneut schauerartiger Regen niedergehen. Lediglich der Osten und Niederbayern können noch mit einem sonnigen Sommertag mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad rechnen. Weiter westlich und nördlich steigt das Thermometer dagegen nur noch auf 20 bis 24 Grad. Vor allem nachmittags kann es örtlich heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel geben.

Unbeständig mit kräftigen Regenfällen und Gewittern bleibt es noch bis zum Wochenende vor allem im Alpenraum. Ob es noch einmal so heftig komme wie in den vergangenen Tagen, stehe derzeit nicht fest, hieß es beim DWD. Am Freitag könne in Berglagen von 2500 Metern und höher auch Schnee fallen. Erst zum Wochenende sei in den Alpen wieder mit freundlicherem Wetter zu rechnen.

Am Mittwoch bleibt der Osten Deutschlands vom Wetter begünstigt - dort wird voraussichtlich über mehrere Stunden hinweg die Sonne scheinen. In anderen Landesteilen ist zumindest mit einer Wolkendecke zu rechnen, stellenweise wieder mit Regen und Gewittern.

Deutscher Urlauber ertrinkt in Tirol, Wetterchaos in Italien

Während der Norden Deutschlands in den letzten Tagen lediglich über das nasse Wetter stöhnte, kam es in Österreich und Italien zu heftigen Überschwemmungen. In diesen Ländern war die Wetterlage teils dramatisch, es gab Tote zu beklagen. In Tirol starb ein deutscher Urlauber, als er versuchte, mit Hilfe eines Drahtseils über einen Hochwasser führenden Bach zu gelangen. Er stürzte und wurde von der reißenden Strömung abgetrieben, wie die Tiroler Polizei mitteilte. Der 57-jährige Münchner konnte nur noch tot geborgen werden. Eine groß angelegte Suchaktion war am Sonntagabend wegen der großen Gefahr von Muren und Erdrutschen abgebrochen worden.

Nach einer ruhigen Nacht zum Montag besserte sich die Lage in den Unwettergebieten von Österreich. Das von der Umwelt abgeschnittene Großarltal konnte ab fünf Uhr morgens wieder mit dem Auto verlassen werden. Das bei Urlaubern beliebte Tal im Bundesland Salzburg war besonders stark von Regen, Hagel und Schlammlawinen betroffen. Inzwischen sind die Niederschläge zurückgegangen, die Lage normalisiert sich langsam.

Italien hatte gleich mehrere Tote durch Unwetter zu beklagen. Im Nordosten des Landes starb eine Frau, als Geröllmassen auf ihr Auto niedergingen. Auf dem Berg Marmolata in den Dolomiten wurde am Sonntag ein Mann von einem Blitz erschlagen. In der Region Friaul wurde vermutlich ein belgischer Tourist von einem Baum in seinem Zelt getötet. In der Lombardei starb der Agentur Ansa zufolge eine Frau, weil sie auf einem nassen Wanderweg abgestürzt war. Ein Erdrutsch hatte am Wochenende im Tal Predarossa 80 Menschen von der Außenwelt abgeschlossen.

Wegen heftiger Winde an der Küste sind auf der portugiesischen Urlaubsinsel Madeira Tausende Urlauber gestrandet. Seit dem Wochenende gibt es auf dem Flughafen chaotische Zustände. Allein am Sonntag wurden laut Flughafenbetreiber ANA bis zum Abend 56 Verbindungen annulliert. Betroffen waren 5500 Passagiere - auch zum Wochenbeginn war keine Entspannung der Lage in Sicht.