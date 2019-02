Wetter am Wochenende Frühlingshafte Temperaturen - aber auch Regen und Sturm

Am Wochenende können sich die Deutschen auf frühlingshafte Temperaturen einstellen. Am Oberrhein sind bis zu 15 Grad Celsius möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit: "Allerdings kommt die Frühlingsluft meist nicht mit Sonnenschein daher, sondern mit zahlreichen, teils auch kräftigen Regenschauern."

Richtung Alpen kann es demnach am Samstag auch länger sonnig und trocken bleiben. "Bei einem Biergartenbesuch ist es dennoch ratsam, immer das Regenradar im Blick zu behalten", sagte der DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel. Am Sonntag soll es dann vor allem in Norddeutschland stürmisch werden. Aber auch im Süden können einzelne Böen Sturmstärke erreichen. Erwartet werden zudem weiterhin schauerartige Niederschläge.

Das etwas wärmere Wetter wird schon bald wieder von der Kälte abgelöst: Polare Luftmassen strömen in der kommenden Woche nach Deutschland, die Temperaturen sinken dann wieder auf Werte zwischen zwei und acht Grad, in höheren Lagen gibt es Dauerfrost. "Der Winter gibt also noch nicht auf, kann sich aber auch nicht richtig festsetzen", sagte Kirchhübel.