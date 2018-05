Wetter im Rekordmonat Mai Heiß und gewittrig

Tief "Wilma" zieht noch nicht weiter - bei schwülwarmen Temperaturen bleibt die Gewittergefahr laut Deutschem Wetterdienst (DWD) damit fast in ganz Deutschland bestehen. Unwetter und heftiger Regen hatten am Dienstag große Schäden in mehreren Regionen Deutschlands verursacht.

Am Donnerstag könnten weitere Schauer und Gewitter fast überall im Land außer ganz im Norden und Nordosten auftreten. Wo und wann die Gewitter Starkregen mit sich bringen, lässt sich aber laut DWD nicht präzise vorhersagen. "Mit Überschwemmungen und Sturzfluten ist weiterhin lokal eng begrenzt zu rechnen", sagte ein DWD-Meteorologe.

Am Freitag dürften sich die Gewitter mehr nach Westen und Südosten verlagern, im Südwesten soll es stabiler und kühler werden. Im Nordosten könnte es am Samstag etwas abkühlen, wobei die Gewitterneigung deutlich abnimmt.

Im Mai herrschte in Deutschland Rekordhitze - das ergab eine vorläufige Bilanz des DWD. 16 Grad betrug die Durchschnittstemperatur - 3,9 Grad über dem Schnitt der Vergleichsperiode. Damit sei der Monat ähnlich warm gewesen wie der Mai 1889, der bisher als der Rekordhalter gilt, hieß es beim DWD.

In Hamburg und Schleswig-Holstein war er sogar der wärmste Mai seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Deutschlandweit war schon der April 2018 der heißeste jemals gemessene.

Ob das eine Folge des Klimawandels ist, wollte der DWD aber noch nicht sagen und verwies auf Untersuchungen, die kommende Woche veröffentlicht werden sollen. Der Wetterdienst geht aber generell davon aus, dass es in Deutschland künftig häufiger zu Extremwetter kommt - dieser Frühjahrsverlauf scheint das zu bestätigen.

Mit 275 Stunden Sonnenschein war der Mai 2018 zudem einer der fünf sonnenscheinreichsten seit Beginn der Messungen. Der Monat erreichte damit 140 Prozent seines Sollwerts von 196 Stunden Sonnenschein.

Vor allem im Norden wurden im Mai an mehreren Stationen neue Sonnenrekorde gemessen. Dabei lag vor allem die Ostseeküste mit teilweise mehr als 370 Stunden vorn. Im Gebiet vom Allgäu bis zum Schwarzwald ließ sich die Sonne örtlich weniger als 180 Stunden blicken.

Nach dem Unwetter vom Dienstag dauern die Aufräumarbeiten an, im besonders getroffenen Wuppertal wohl noch mehrere Wochen. In vielen Fällen seien auch der Untergrund und Kanäle beschädigt, teilte die Stadt mit.

Wegen des Unwetters waren Wassermassen unter anderem in ein Wuppertaler Einkaufszentrum geflossen, das Dach eines Universitätsgebäudes stürzte ein, in der Innenstadt knickte ein Tankstellendach weg.

Zudem erwischte es besonders heftig Teile von Bayern, Hessen und Niedersachsen. Millionenschäden gab es etwa in Bad Gandersheim. Dort waren mehrere Gebäude einsturzgefährdet. In Gießen knickten zahlreiche Bäume um, Straßen wurden überflutet. Beim Uniklinikum lief Wasser in Teile der Notaufnahme und in Operationssäle. In die neue Marburger Universitätsbibliothek floss ebenfalls Regenwasser.