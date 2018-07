Wetter in Deutschland Jetzt kommen subtropische Nächte

Die bislang heißeste Woche des Jahres steht bevor. Pünktlich zu den an diesem Montag beginnenden Hundstagen* dreht der Sommer auf: Es wird von Tag zu Tag heißer.

Die Temperaturen von Montag nennt Meteorologe Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach "noch moderat": Erwartet werden 25 Grad, am Oberrhein soll es wärmer werden. In Bayern kann es noch gewittern.

Am Dienstag und Mittwoch steigen die Temperaturen laut Prognose bundesweit fast überall über die 30-Grad-Marke. Auch nachts bleibt es warm: Der DWD rechnet in Städten mit subtropischen Nächten, in denen die Temperaturen oberhalb von 20 Grad bleiben.

Den vorläufigen Höhepunkt der Hitzewelle sagen die Meteorologen für Donnerstag und Freitag vorher. Dann ist bundesweit Schwitzen bei Werten um 35 Grad angesagt - entlang des Rheins wird es vermutlich sogar noch heißer. Selbst auf den Inseln von Nord- und Ostsee dürfte nur ein Bad im Wasser Abkühlung versprechen.

Eine wesentliche Wetteränderung ist nicht in Sicht. Mit Blick auf das nächste Wochenende können zwar vereinzelt Gewitter aufziehen, die Hitze soll aber bleiben.

Damit bleibt die Brandgefahr nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes weiterhin hoch - auch wenn es zu Wochenbeginn noch punktuell Schauer und Gewitter geben könne.

Am Sonntag veröffentlichte der DWD eine erste Bilanz der bisherigen Wärmephase. "Der Blick in die Statistik zeigt, dass auf den wärmsten April seit Messbeginn gleich noch der Mai-Rekord gebrochen wurde", heißt es auf der DWD-Website. "Darauf folgte ein ebenfalls sehr warmer Juni, und in den ersten beiden Juli-Dritteln setzte sich die Sommerwärme fort."

Die Zahl heißer Tage, also ab 30 Grad, sei allerdings bisher nicht ungewöhnlich gewesen, betont der DWD und fügt hinzu: "In den nächsten Tagen ist es aber soweit! Uns steht erstmals eine ausgewachsene Hitzewelle bevor."

*Sommerliche Hitzeperioden werden im allgemeinen Sprachgebrauch heute oft Hundstage genannt. Deutsche Kalender nennen konkret aber meist den Zeitraum vom 23. Juli bis zum 23. August. Mit Vierbeinern haben die Hundstage allerdings nur indirekt zu tun: Ihren Namen verdankt die sommerliche Hitzewelle dem Erscheinen des "Hundssterns" Sirius am Morgenhimmel. Dass der hellste Stern im Sternbild Großer Hund im Morgengrauen aufgeht, brachten die alten Griechen mit der sommerlichen Hitze in Verbindung.