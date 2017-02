Wetter in Deutschland Aussicht auf Sturm und Schnee

Die einen können schon ohne Jacke aus dem Haus, die anderen müssen sich warm anziehen: Während südlich der Donau der Frühling mit Temperaturen bis 19 Grad und blauem Himmel Einzug hält, wird es in vielen anderen Landesteilen stürmisch. Es werde auch nass, zudem falle im Norden Schnee, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit.

Der windigste Tag der Woche wird der Donnerstag. Im Norden sind Unwetter mit Sturmböen und Gewitter möglich. Der Westen mit seinen Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf bekommt ebenfalls viel Regen und Sturmböen ab. In der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen wollen die Karnevalisten kurzfristig entscheiden, ob das Programm an Weiberfastnacht verkürzt wird.

Insgesamt regnet es von der Mitte bis in den Norden bei Temperaturen zwischen überwiegend 11 und 14 Grad fast den ganzen Tag. In der Nacht soll es im Norden und Nordosten bis in tiefe Lagen schneien. Am Freitag soll der Wind laut Vorhersage deutlich nachlassen, es regnet oder schneit jedoch zunächst weiter.