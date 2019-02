Wetter in Deutschland Temperaturen steigen - bis zu neun Grad am Niederrhein

Nach den Schneefällen vom Wochenende wird das Wetter in Deutschland in den kommenden Tagen immer milder und bleibt meist trocken. Zur Wochenmitte könnten die Temperaturen in Westdeutschland sogar auf zweistellige Werte klettern. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zum Ende der Woche soll auch in Süddeutschland Tauwetter einsetzen.

Am Montag zeigt sich vielerorts die Sonne und es bleibt meist trocken. An den Alpen steigen die Temperaturen auf minus ein Grad und im Westen auf bis zu sechs Grad. In der Nacht zum Dienstag kann es im Norden und in den Mittelgebirgen regnen, im Osten schneit es vereinzelt.

Am Dienstag bleibt es meist trocken und stark bewölkt, nur im Süden und Osten zeigt sich ab und an die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von minus 2 Grad in Südostbayern und sieben Grad im Nordwesten. Der Mittwoch bringt mit bis zu neun Grad am Niederrhein milde Temperaturen, im Südosten bleibt es dagegen mit minus 2 Grad kalt. In der Nordwesthälfte Deutschlands kann es regnen.

Die Meteorologen rechnen damit, dass sich die Milderung auch am kommenden Wochenende fortsetzt. "Die letzten Bastionen mit zäher Kaltluft in Südostdeutschland stehen vor ihrem Fall", teilte der DWD mit.